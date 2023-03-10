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РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей
РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.03.2023
РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей
РНКБ Банк (ПАО) с начала года подписал сделки по проектному финансированию строительных объектов общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров на сумму... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T12:25
2023-03-10T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала года подписал сделки по проектному финансированию строительных объектов общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров на сумму около 3 миллиардов рублей, сообщает банк.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 13 проектов общей площадью порядка 222 тысяч квадратных метров на сумму 19,5 миллиардов рублей. Всего, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214, банк одобрил и подписал 76 сделок по проектам общей площадью более 1,85 миллиона квадратных метров.В РНКБ добавили, что банк принимает участие в государственных программах "IT-ипотека", "Семейная ипотека" и "Ипотека с господдержкой", в рамках которых клиенты могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготным ставкам. В 2022 году более 70% всех ипотечных кредитов на покупку такого жилья были выданы РНКБ в рамках льготных госпрограмм.
https://crimea.ria.ru/20230302/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-rekreatsionnogo-kompleksa-v-saki-1127301725.html
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рнкб (пао), строительство, крым, новости, новости крыма, экономика, общество

РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей

12:25 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала года подписал сделки по проектному финансированию строительных объектов общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров на сумму около 3 миллиардов рублей, сообщает банк.
В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 13 проектов общей площадью порядка 222 тысяч квадратных метров на сумму 19,5 миллиардов рублей. Всего, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214, банк одобрил и подписал 76 сделок по проектам общей площадью более 1,85 миллиона квадратных метров.
"Большинство новых многоквартирных жилых комплексов в Крыму строится с использованием проектного финансирования. Наш банк активно поддерживает застройщиков, которые обеспечивают обновление жилищного фонда и развитие строительной отрасли инфраструктуры в Республике Крым и Севастополе", - приводятся в сообщении слова вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
В РНКБ добавили, что банк принимает участие в государственных программах "IT-ипотека", "Семейная ипотека" и "Ипотека с господдержкой", в рамках которых клиенты могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготным ставкам. В 2022 году более 70% всех ипотечных кредитов на покупку такого жилья были выданы РНКБ в рамках льготных госпрограмм.
РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
2 марта, 13:12
РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
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