https://crimea.ria.ru/20230310/rnkb-s-nachala-goda-profinansiroval-stroitelnye-obekty-na-3-mlrd-rubley-1127458984.html

РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей

РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.03.2023

РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей

РНКБ Банк (ПАО) с начала года подписал сделки по проектному финансированию строительных объектов общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров на сумму... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T12:25

2023-03-10T12:25

2023-03-10T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала года подписал сделки по проектному финансированию строительных объектов общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров на сумму около 3 миллиардов рублей, сообщает банк.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 13 проектов общей площадью порядка 222 тысяч квадратных метров на сумму 19,5 миллиардов рублей. Всего, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214, банк одобрил и подписал 76 сделок по проектам общей площадью более 1,85 миллиона квадратных метров.В РНКБ добавили, что банк принимает участие в государственных программах "IT-ипотека", "Семейная ипотека" и "Ипотека с господдержкой", в рамках которых клиенты могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготным ставкам. В 2022 году более 70% всех ипотечных кредитов на покупку такого жилья были выданы РНКБ в рамках льготных госпрограмм.

https://crimea.ria.ru/20230302/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-rekreatsionnogo-kompleksa-v-saki-1127301725.html

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