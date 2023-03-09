https://crimea.ria.ru/20230309/skachok-zabolevaemosti-i-novye-smerti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127423714.html
Скачок заболеваемости и новые смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Скачок заболеваемости и новые смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Скачок заболеваемости и новые смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T10:44
2023-03-09T10:44
2023-03-09T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 67 пациентов. Также был подтвержден один летальный исход.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 928 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 119 человек. Выписаны 43 человека, за весь период – 205 449", - проинформировали в региональном минздраве.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5423 человека.Сводка по СевастополюВ городе выявлено 55 новых случаев заболевания ковидом, умерли два человека в возрасте 45 и 76 лет."В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны три. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов из них 77 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 770 человек, выздоровели 96 877.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПочему умирают от COVID-19
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Скачок заболеваемости и новые смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 111 случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 67 пациентов. Также был подтвержден один летальный исход.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 928 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 119 человек. Выписаны 43 человека, за весь период – 205 449", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5423 человека.
Сводка по Севастополю
В городе выявлено 55 новых случаев заболевания ковидом, умерли два человека в возрасте 45 и 76 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны три. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов из них 77 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 770 человек, выздоровели 96 877.
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