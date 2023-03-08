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Наступление армии России в Донбассе: уничтожены около 500 боевиков ВСУ
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены около 500 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены около 500 боевиков ВСУ
Российские военные за прошедшие сутки нанесли очередные удары по позициям противника на основных направлениях, потери ВСУ составили порядка 500 военнослужащих и РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T15:49
2023-03-08T15:49
2023-03-08T15:49
игорь конашенков
министерство обороны рф
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки нанесли очередные удары по позициям противника на основных направлениях, потери ВСУ составили порядка 500 военнослужащих и около 40 единиц техники. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.За сутки на данном направлении ВСУ потеряли порядка 60 солдат, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу "Акация"."На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении.На Донецком направлении подразделения "Южной" за сутки уничтожили более 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу "Гвоздика"."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.На Херсонском направлении российские артиллеристы уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ, два автомобиля и гаубицу Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направленияхНаступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка МинобороныШойгу озвучил потери украинских войск за февраль
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игорь конашенков, министерство обороны рф, сво, безопасность, армия и флот, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены около 500 боевиков ВСУ
Минобороны: армия России в Донбассе уничтожила 500 солдат ВСУ и около 40 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки нанесли очередные удары по позициям противника на основных направлениях, потери ВСУ составили порядка 500 военнослужащих и около 40 единиц техники. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
За сутки на данном направлении ВСУ потеряли порядка 60 солдат, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу "Акация".
"На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении подразделения "Южной" за сутки уничтожили более 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу "Гвоздика".
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.
На Херсонском направлении российские артиллеристы уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ, два автомобиля и гаубицу Д-30.
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