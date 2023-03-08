Хроника Крымской весны: 8 марта
Крымская весна девять лет назад: первые блокады от Киева и отсчет дней до референдума
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 8 марта 2014 года.
- —Киев отключил электронную систему крымского подразделения Госказначейства и заблокировал все счета республики. Крымские власти сообщили, что зарплаты и пенсии, несмотря на это, будут выплачиваться своевременно.
- —В Симферополе у Вечного огня принесла присягу верности народу Крыма первая рота самообороны.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники шествия в поддержку проведения референдума в Крыму у памятника Ленину в Симферополе.
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Участники шествия в поддержку проведения референдума в Крыму у памятника Ленину в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШествие в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
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Шествие в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШествие активистов в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
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Шествие активистов в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
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Участники шествия в поддержку проведения референдума в Крыму у памятника Ленину в Симферополе.
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Шествие в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
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Шествие активистов в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
- —В Белогорском и Бахчисарайском районе появляются пикеты, инициированные меджлисом* (организация, признанная в РФ экстремистской). Люди — преимущественно женщины, стоят на обочинах дорог с плакатами, призывающими бойкотировать референдум и поддержать новую украинскую власть.
- —В Симферополе по сообщению местных жителях о подозрительных людях задержали американскую съемочную группу "Associated Press". Позже журналистов отпустили, вернув оборудование.
- —В крымской столице республиканский военкомат взят под контроль представителями самообороны.
12 июня 2019, 11:13Аксенов: воссоединение Крыма с Россией – один из главных символов страны
- —Глава Крыма Сергей Аксенов выступил в эфире телеканала "Россия", рассказав, почему крымчане ждут референдум. Сообщил, что жизнь на полуострове идет в обычном русле.
- —В Севастополе прошел большой концерт российских артистов. Девиз многотысячного мероприятия — поддержка референдума. Выступавшей на концерте Надежде Бабкиной севастопольцы преподнесли необычный подарок: бутылку вина урожая 1944 года — времени освобождения Крымского полуострова.
- —В центре Москвы состоялся митинг-концерт "Мы вместе!" в поддержку Крыма и Севастополя.
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*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации