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Хроника Крымской весны: 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Хроника Крымской весны: 8 марта
Хроника Крымской весны: 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Хроника Крымской весны: 8 марта
РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T08:01
2023-03-08T08:01
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
крым
история
общество
россия
политика
безопасность республики крым и севастополя
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 8 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Как создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, история, общество, россия, политика, безопасность республики крым и севастополя
Хроника Крымской весны: 8 марта

Крымская весна девять лет назад: первые блокады от Киева и отсчет дней до референдума

08:01 08.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Крыму
Ситуация в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 8 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>
  • Киев отключил электронную систему крымского подразделения Госказначейства и заблокировал все счета республики. Крымские власти сообщили, что зарплаты и пенсии, несмотря на это, будут выплачиваться своевременно.
  • В Симферополе у Вечного огня принесла присягу верности народу Крыма первая рота самообороны.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники шествия в поддержку проведения референдума в Крыму у памятника Ленину в Симферополе.
Ситуация в Крыму
1 из 3
Участники шествия в поддержку проведения референдума в Крыму у памятника Ленину в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШествие в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
Ситуация в Крыму
2 из 3
Шествие в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШествие активистов в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
Ситуация в Крыму
3 из 3
Шествие активистов в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Участники шествия в поддержку проведения референдума в Крыму у памятника Ленину в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 3
Шествие в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 3
Шествие активистов в поддержку проведения референдума в Крыму на улице Симферополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
  • В Белогорском и Бахчисарайском районе появляются пикеты, инициированные меджлисом* (организация, признанная в РФ экстремистской). Люди — преимущественно женщины, стоят на обочинах дорог с плакатами, призывающими бойкотировать референдум и поддержать новую украинскую власть.
  • В Симферополе по сообщению местных жителях о подозрительных людях задержали американскую съемочную группу "Associated Press". Позже журналистов отпустили, вернув оборудование.
  • В крымской столице республиканский военкомат взят под контроль представителями самообороны.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года - РИА Новости, 1920, 12.06.2019
12 июня 2019, 11:13
Аксенов: воссоединение Крыма с Россией – один из главных символов страны
  • Глава Крыма Сергей Аксенов выступил в эфире телеканала "Россия", рассказав, почему крымчане ждут референдум. Сообщил, что жизнь на полуострове идет в обычном русле.
  • В Севастополе прошел большой концерт российских артистов. Девиз многотысячного мероприятия — поддержка референдума. Выступавшей на концерте Надежде Бабкиной севастопольцы преподнесли необычный подарок: бутылку вина урожая 1944 года — времени освобождения Крымского полуострова.
  • В центре Москвы состоялся митинг-концерт "Мы вместе!" в поддержку Крыма и Севастополя.
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*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Крымская весна: девять лет вместеКрымская веснаКрымИсторияОбществоРоссияПолитикаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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