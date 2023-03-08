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У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун - РИА Новости Крым, 08.03.2023
У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
8 марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин политиков, а потом уже и просто женский день. РИА Новости Крым, 08.03.2023
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в мире
политика
фото
история
международный женский день
фотоленты
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8 марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин политиков, а потом уже и просто женский день.Мягкие и нежные жесткие и сильные, умеющие быть дипломатами или тиранами, жаждущие мира или войны, но всегда - обремененные властью.Америка, Африка, Индия, СССР... На всех континентах в ХХ веке женщины стали политиками, получив избирательное право.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фото, в мире, политика, фото, история, международный женский день
У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун

Женщины в политике ХХ века: как они выглядели и кем были

12:00 08.03.2023
 
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8 марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин политиков, а потом уже и просто женский день.
Мягкие и нежные жесткие и сильные, умеющие быть дипломатами или тиранами, жаждущие мира или войны, но всегда - обремененные властью.
Америка, Африка, Индия, СССР... На всех континентах в ХХ веке женщины стали политиками, получив избирательное право.
© AFP 2023

Архивное фото от июня 1973 года, на котором бывший премьер-министр Израиля Голда Меир (справа) выступает с речью во время визита канцлера Германии Вилли Брандта (слева) в Кнессет в Тель-Авиве.(Photo by AFP)

Бывший премьер-министр Израиля Голда Меир выступает с речью во время визита канцлера Германии Вилли Брандта в Кнессет в Тель-Авиве
1 из 12

Архивное фото от июня 1973 года, на котором бывший премьер-министр Израиля Голда Меир (справа) выступает с речью во время визита канцлера Германии Вилли Брандта (слева) в Кнессет в Тель-Авиве.(Photo by AFP)

© AFP 2023
© AFP 2023 / STAFF

Лидер Пакистанской народной партии (ПНП) Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года, через несколько дней после ее освобождения в Равалпинди. Родилась в 1953 году в Карачи и была старшей дочерью бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, училась в Гарвардском университете. В 1979 году ее отца повесили, и она стала лидером Народной партии Пакистана. Беназир Бхутто провела семь лет в изгнании или под домашним арестом. В 1986 году Бхутто возвращается в Пакистан и в апреле 1987 года становится премьер-министром. 2 декабря 1988 года Беназир Бхутто была приведена к присяге в качестве премьер-министра Пакистана, став первой женщиной, возглавившей правительство Исламского государства. Она была переизбрана в 1993 году, но через три года была уволена по обвинению в коррупционных скандалах, связанных с контрактами, заключенными со швейцарскими компаниями во время ее режима. В 1996 году Бхутто ушла из правительства и жила в изгнании в Великобритании. Ее муж, Асиф Али Зардари, провел восемь лет в тюрьме, пока не был освобожден в ноябре 2004 года. (Photo by STAFF / AFP)

Лидер Пакистанской народной партии (ПНП) Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года
2 из 12

Лидер Пакистанской народной партии (ПНП) Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года, через несколько дней после ее освобождения в Равалпинди. Родилась в 1953 году в Карачи и была старшей дочерью бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, училась в Гарвардском университете. В 1979 году ее отца повесили, и она стала лидером Народной партии Пакистана. Беназир Бхутто провела семь лет в изгнании или под домашним арестом. В 1986 году Бхутто возвращается в Пакистан и в апреле 1987 года становится премьер-министром. 2 декабря 1988 года Беназир Бхутто была приведена к присяге в качестве премьер-министра Пакистана, став первой женщиной, возглавившей правительство Исламского государства. Она была переизбрана в 1993 году, но через три года была уволена по обвинению в коррупционных скандалах, связанных с контрактами, заключенными со швейцарскими компаниями во время ее режима. В 1996 году Бхутто ушла из правительства и жила в изгнании в Великобритании. Ее муж, Асиф Али Зардари, провел восемь лет в тюрьме, пока не был освобожден в ноябре 2004 года. (Photo by STAFF / AFP)

© AFP 2023 / STAFF
© AFP 2023 / Atta Kenare

Иранская правозащитница, юрист-феминистка и лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади улыбается, когда член иранского парламента Фатеме Хакикатжу (слева) и жена президента Ирана Мохаммада Хатами Захра Эшраги (на первом плане) приветствуют ее в аэропорту Тегерана Мехрабад 14 октября 2003 года.(Photo by ATTA KENARE / AFP)

Встреча иранской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади в аэропорту Тегерана, октябрь 2003 года
3 из 12

Иранская правозащитница, юрист-феминистка и лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади улыбается, когда член иранского парламента Фатеме Хакикатжу (слева) и жена президента Ирана Мохаммада Хатами Захра Эшраги (на первом плане) приветствуют ее в аэропорту Тегерана Мехрабад 14 октября 2003 года.(Photo by ATTA KENARE / AFP)

© AFP 2023 / Atta Kenare
© РИА Новости . Sergey Guneev / Перейти в фотобанкРабочий визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Во время поездки в столицу Украинской ССР.
Рабочий визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер
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Рабочий визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Во время поездки в столицу Украинской ССР.
© РИА Новости . Sergey Guneev
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© AFP 2023 / STF

Премьер-министр Индии Индира Ганди обращается к толпе студентов в Нью-Дели, декабрь 1971 года. (Photo by AFP)

Премьер-министр Индии Индира Ганди обращается к толпе студентов в Нью-Дели, декабрь 1971 года
5 из 12

Премьер-министр Индии Индира Ганди обращается к толпе студентов в Нью-Дели, декабрь 1971 года. (Photo by AFP)

© AFP 2023 / STF
© AFP 2023 / Marcelo Chello

Бывший президент Бразилии (2011–2016 гг.) Дилма Русефф приветствует сторонников бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы у Металлургического союза в Сан-Бернардо-ду-Кампо, штат Сан-Паулу, Бразилия, после того, как судья Серхио Моро выдал ордер на отправку Лулы в тюрьму. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, когда-то один из самых популярных политиков на планете, получил сутки, чтобы сдаться полиции и сесть в тюрьму на 12 лет за коррупцию.(Photo by MARCELO CHELLO / AFP)

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф приветствует сторонников бывшего президента Луиса Инасио Лула да Силва, апрель 2018 год
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Бывший президент Бразилии (2011–2016 гг.) Дилма Русефф приветствует сторонников бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы у Металлургического союза в Сан-Бернардо-ду-Кампо, штат Сан-Паулу, Бразилия, после того, как судья Серхио Моро выдал ордер на отправку Лулы в тюрьму. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, когда-то один из самых популярных политиков на планете, получил сутки, чтобы сдаться полиции и сесть в тюрьму на 12 лет за коррупцию.(Photo by MARCELO CHELLO / AFP)

© AFP 2023 / Marcelo Chello
© РИА Новости . Yuriy Somov / Перейти в фотобанкРаиса Горбачева (слева) и Соня Ганди (справа) рассматривают древнюю скульптуру во время посещения выставки "Классическое искусство Индии".
Раиса Горбачева (слева) и Соня Ганди (справа) рассматривают древнюю скульптуру во время посещения выставки в Москве
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Раиса Горбачева (слева) и Соня Ганди (справа) рассматривают древнюю скульптуру во время посещения выставки "Классическое искусство Индии".
© РИА Новости . Yuriy Somov
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© AFP 2023 / Files-Ippa

Маргарет Тэтчер (справа), лидер Британской консервативной партии, беседует с Голдой Меир, бывшим премьер-министром Израиля (слева), 2 апреля 1976 года в Тель-Авиве. Голда Меир была известна как "железная леди" израильской политики до того, как этот ярлык позже был использован для Маргарет Тэтчер. Она была первой женщиной, ставшей премьер-министром Израиля (пока единственной). (1969-1974).(Photo by FILES-IPPA / AFP)

Лидер Британской консервативной партии Маргарет Тэтчер беседует с бывшим премьер-министром Израиля Голдой Меир в Тель-Авиве, Израиль
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Маргарет Тэтчер (справа), лидер Британской консервативной партии, беседует с Голдой Меир, бывшим премьер-министром Израиля (слева), 2 апреля 1976 года в Тель-Авиве. Голда Меир была известна как "железная леди" израильской политики до того, как этот ярлык позже был использован для Маргарет Тэтчер. Она была первой женщиной, ставшей премьер-министром Израиля (пока единственной). (1969-1974).(Photo by FILES-IPPA / AFP)

© AFP 2023 / Files-Ippa
© РИА Новости . Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанк

08 июня 2007 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо) во время беседы в комплексе Курхаус в Хайлигендамме.

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо) во время беседы в Германии
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08 июня 2007 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо) во время беседы в комплексе Курхаус в Хайлигендамме.

© РИА Новости . Dmitry Astakhov
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© AFP 2023 / Seyllou Diallo

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу 16 января 2006 года, став первой женщиной, избранной главой государства в Африке. Либерия на тот момент 14 лет была раздираема гражданской войной. 67-летняя экономист была приведена к присяге председателем Верховного суда страны Генри Ридом Купером на церемонии в Монровии, на которой присутствовали тысячи людей со всей страны и несколько иностранных лидеров. (Photo by SEYLLOU DIALLO / AFP)

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу, Либерия
10 из 12

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу 16 января 2006 года, став первой женщиной, избранной главой государства в Африке. Либерия на тот момент 14 лет была раздираема гражданской войной. 67-летняя экономист была приведена к присяге председателем Верховного суда страны Генри Ридом Купером на церемонии в Монровии, на которой присутствовали тысячи людей со всей страны и несколько иностранных лидеров. (Photo by SEYLLOU DIALLO / AFP)

© AFP 2023 / Seyllou Diallo
© Foto Silvio Zuccheri/Public domain

Бывшие президенты Мария Эстела Мартинес де Перон и Артуро Фрондизи в Национальном конгрессе во время инаугурации Карлоса Сауля Менема.

Бывшие президенты Мария Эстела Мартинес де Перон и Артуро Фрондизи во время церемонии инаугурации Карлоса Сауля Менема
11 из 12

Бывшие президенты Мария Эстела Мартинес де Перон и Артуро Фрондизи в Национальном конгрессе во время инаугурации Карлоса Сауля Менема.

© Foto Silvio Zuccheri/Public domain
© AFP 2023 / Olivier Morin

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир вместе со своими товарищами по команде празднует победу на выборах 25 апреля 2009 года в Рейкьявике. (Photo by Olivier MORIN / AFP)

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир празднует победу на выборах в Рейкьявике, Исландия
12 из 12

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир вместе со своими товарищами по команде празднует победу на выборах 25 апреля 2009 года в Рейкьявике. (Photo by Olivier MORIN / AFP)

© AFP 2023 / Olivier Morin
 
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