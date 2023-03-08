У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун

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Лидер Пакистанской народной партии (ПНП) Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года, через несколько дней после ее освобождения в Равалпинди. Родилась в 1953 году в Карачи и была старшей дочерью бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, училась в Гарвардском университете. В 1979 году ее отца повесили, и она стала лидером Народной партии Пакистана. Беназир Бхутто провела семь лет в изгнании или под домашним арестом. В 1986 году Бхутто возвращается в Пакистан и в апреле 1987 года становится премьер-министром. 2 декабря 1988 года Беназир Бхутто была приведена к присяге в качестве премьер-министра Пакистана, став первой женщиной, возглавившей правительство Исламского государства. Она была переизбрана в 1993 году, но через три года была уволена по обвинению в коррупционных скандалах, связанных с контрактами, заключенными со швейцарскими компаниями во время ее режима. В 1996 году Бхутто ушла из правительства и жила в изгнании в Великобритании. Ее муж, Асиф Али Зардари, провел восемь лет в тюрьме, пока не был освобожден в ноябре 2004 года. (Photo by STAFF / AFP)