Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы: сбиты 52 дрона - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы: сбиты 52 дрона
Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Краснодарского края, девять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Орловской области и по три – над территориями Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, пво, новости, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
07:27 25.01.2026 (обновлено: 07:29 25.01.2026)
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Краснодарского края, девять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Орловской области и по три – над территориями Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.
Министерство обороны РФПВОНовостиНовости СВОБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
