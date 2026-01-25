Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы: сбиты 52 дрона

https://crimea.ria.ru/20260125/pvo-za-noch-unichtozhila-52-ukrainskikh-bespilotnika-nad-rossiey-1152656080.html

Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Краснодарского края, девять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Орловской области и по три – над территориями Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

