Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы: сбиты 52 дрона
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы: сбиты 52 дрона - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы: сбиты 52 дрона
Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T07:27
2026-01-25T07:27
2026-01-25T07:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Краснодарского края, девять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Орловской области и по три – над территориями Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы: сбиты 52 дрона
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника над Россией - Минобороны
07:27 25.01.2026 (обновлено: 07:29 25.01.2026)