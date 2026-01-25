https://crimea.ria.ru/20260125/sud-arestoval-obvinyaemuyu-v-afere-s-pokhischeniem-podrostka-v-krasnoyarske-1152656337.html
Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
Суд в Красноярске арестовал на 1 месяц 27 суток девушку из Сургута, обвиняемую в участии в афере с похищением подростка, сообщает региональный СК РФ.
2026-01-25T09:05
2026-01-25T09:05
2026-01-25T09:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Суд в Красноярске арестовал на 1 месяц 27 суток девушку из Сургута, обвиняемую в участии в афере с похищением подростка, сообщает региональный СК РФ.По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца подростка в мессенджере поступило сообщение о похищении юноши с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей.После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробеДвое детей провалились под лед на реке в БрянскеТроих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
09:05 25.01.2026 (обновлено: 09:23 25.01.2026)