Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
Суд в Красноярске арестовал на 1 месяц 27 суток девушку из Сургута, обвиняемую в участии в афере с похищением подростка, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T09:05
2026-01-25T09:23
красноярск
прокуратура красноярского края
красноярский край
суд
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c5d1104dbdedb9516dcacc38502ab6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Суд в Красноярске арестовал на 1 месяц 27 суток девушку из Сургута, обвиняемую в участии в афере с похищением подростка, сообщает региональный СК РФ.По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца подростка в мессенджере поступило сообщение о похищении юноши с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей.После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.
красноярск, прокуратура красноярского края, красноярский край, суд, происшествия, новости
Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске

Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске - СК

09:05 25.01.2026 (обновлено: 09:23 25.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Суд в Красноярске арестовал на 1 месяц 27 суток девушку из Сургута, обвиняемую в участии в афере с похищением подростка, сообщает региональный СК РФ.
"Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия 18-летней жительнице Сургута, обвиняемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца подростка в мессенджере поступило сообщение о похищении юноши с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований.
Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей.
После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.
