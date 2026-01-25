https://crimea.ria.ru/20260125/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-na-mostovom-perekhode-1152657099.html
Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристыКурорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоитРейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя
