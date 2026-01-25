Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T10:06
2026-01-25T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе

Крымский мост сейчас - ситуация на 10.00

10:06 25.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 10 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
