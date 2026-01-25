https://crimea.ria.ru/20260125/elektrosnabzhenie-narusheno-v-ryade-rayonov-lnr-iz-za-ataki-ukrainskikh-bpla-1152657586.html

Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА

Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 25.01.2026

Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА

Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР. РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР.Отмечается, что в результате ударов БПЛА повреждены энергообъекты, обесточены потребители ряда муниципалитетов ЛНР."Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в столице республики", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что работы будут продолжаться до полного возобновления стабильной подачи электроэнергии всем потребителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

