Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T10:19
2026-01-25T10:19
луганская народная республика (лнр)
отключение электроэнергии
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР.Отмечается, что в результате ударов БПЛА повреждены энергообъекты, обесточены потребители ряда муниципалитетов ЛНР."Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в столице республики", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что работы будут продолжаться до полного возобновления стабильной подачи электроэнергии всем потребителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр), отключение электроэнергии, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА

Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА

10:19 25.01.2026
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР.
"Вражеские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в результате ударов БПЛА повреждены энергообъекты, обесточены потребители ряда муниципалитетов ЛНР.
"Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в столице республики", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что работы будут продолжаться до полного возобновления стабильной подачи электроэнергии всем потребителям.
Луганская Народная Республика (ЛНР)Отключение электроэнергииАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
