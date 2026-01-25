https://crimea.ria.ru/20260125/v-krymu-proshel-chempionat-sredi-yunarmeytsev-po-strelbe-1152655008.html
В Крыму прошел чемпионат среди юнармейцев по стрельбе
2026-01-25T08:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Южного военного округа приняли участие в проведении открытого регионального чемпионата по стрельбе из пневматического оружия среди юнармейских отрядов Республики Крым на "Кубок Героя Советского Союза Василия Зайцева". Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.Бойцы оценивали умение юных крымчан в стрельбе из пневматической винтовки, сборке автомата Калашникова, сдаче нормативов физической подготовки, а также знанию исторических сражений Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие порядка 12 команд.В торжественном митинге по случаю открытия 9-го регионального соревнования среди юнармейцев приняли участие также ветераны спецоперации.В заключительной части состязаний состоялось награждение победителей чемпионата.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Южного военного округа приняли участие в проведении открытого регионального чемпионата по стрельбе из пневматического оружия среди юнармейских отрядов Республики Крым на "Кубок Героя Советского Союза Василия Зайцева". Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Бойцы оценивали умение юных крымчан в стрельбе из пневматической винтовки, сборке автомата Калашникова, сдаче нормативов физической подготовки, а также знанию исторических сражений Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие порядка 12 команд.
В торжественном митинге по случаю открытия 9-го регионального соревнования среди юнармейцев приняли участие также ветераны спецоперации.
"Все этапы соревнования проходят в дружеской обстановке. По завершению соревнований юнармейцы будут отмечены кубками, медалями и грамотами. Навыки, полученные детьми, пригодятся им в будущей жизни, в том числе при прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил РФ", – отметил начальник регионального отделения Всероссийского военного патриотического общественного движения "Юнармия" Сергей Гаврильчук.
В заключительной части состязаний состоялось награждение победителей чемпионата.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.