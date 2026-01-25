https://crimea.ria.ru/20260125/v-krymu-proshel-chempionat-sredi-yunarmeytsev-po-strelbe-1152655008.html

В Крыму прошел чемпионат среди юнармейцев по стрельбе

В Крыму прошел чемпионат среди юнармейцев по стрельбе - РИА Новости Крым, 25.01.2026

В Крыму прошел чемпионат среди юнармейцев по стрельбе

Военнослужащие Южного военного округа приняли участие в проведении открытого регионального чемпионата по стрельбе из пневматического оружия среди юнармейских... РИА Новости Крым, 25.01.2026

2026-01-25T08:00

2026-01-25T08:00

2026-01-25T08:00

крым

юнармия

спорт

дети

патриотическое воспитание

новости крыма

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152654489_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_fbd69f7ee4a5348cb024c2131e3367fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Южного военного округа приняли участие в проведении открытого регионального чемпионата по стрельбе из пневматического оружия среди юнармейских отрядов Республики Крым на "Кубок Героя Советского Союза Василия Зайцева". Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.Бойцы оценивали умение юных крымчан в стрельбе из пневматической винтовки, сборке автомата Калашникова, сдаче нормативов физической подготовки, а также знанию исторических сражений Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие порядка 12 команд.В торжественном митинге по случаю открытия 9-го регионального соревнования среди юнармейцев приняли участие также ветераны спецоперации.В заключительной части состязаний состоялось награждение победителей чемпионата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юнармия, спорт, дети, патриотическое воспитание, новости крыма, видео