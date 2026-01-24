Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Абу-Даби и стратегия обороны США: главное за день
Переговоры в Абу-Даби и стратегия обороны США: главное за день
Переговоры в Абу-Даби и стратегия обороны США: главное за день - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Переговоры в Абу-Даби и стратегия обороны США: главное за день
В Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Пентагон опубликовал доклад об обновленной стратегии национальной... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Пентагон опубликовал доклад об обновленной стратегии национальной обороны США. По объектам энергетики Украины нанесены массированные удары. Российские военные освободили село Старица на Харьковщине. В Крыму пассажирский автобус попал в ДТП. Бригада скорой помощи погибла в Херсонской области в результате удара дрона ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Второй день переговоров в Абу-ДабиТрехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби. Второй раунд консультаций, как и накануне, прошел в закрытом режиме и продолжался порядка трех часов.По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Владимир Зеленский также переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта. Предполагается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.Обновленная стратегия обороны СШАВ субботу Пентагон опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ.Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".Политолог Юрий Светов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в стратегии Россия упоминается уже не как "прямая угроза" Штатам, а как "угроза восточному флангу НАТО", что может говорить об определенном положительном для РФ сдвиге в американской внешней политике.Удары по украинской энергетикеНочью и утром в субботу энергетические объекты в Киеве, Харькове, Чернигове и других регионах Украины подверглись массированной атаке. В Киеве, в частности, поражены подстанции, передающие в город электроэнергию и тепло от АЭС и двух ТЭЦ.Как сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в Киеве и Чернигове свыше 1,2 миллиона потребителей остались без электричества.Кроме того, по данным ДТЭК, в Одесской и Днепропетровской областях Украины в субботу ввели экстренные графики отключения электроэнергии.Освобождение населенного пункта на ХарьковщинеПодразделения российской группировки "Север" завершили освобождение населенного пункта Старица Харьковской области.Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики. ДТП с пассажирским автобусом в КрымуВ субботу в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговыми травмами.Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".Гибель бригады скорой помощи на ХерсонщинеУтром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыть. Позже Сальдо сообщил, что все трое членов бригады погибли. Кроме того, удары были нанесены по медикам скорой в Энергодаре и по поликлинике в Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Переговоры в Абу-Даби и стратегия обороны США: главное за день

Переговоры по Украине в Абу-Даби и обновленная стратегия обороны США – главное за день

21:52 24.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Пентагон опубликовал доклад об обновленной стратегии национальной обороны США. По объектам энергетики Украины нанесены массированные удары. Российские военные освободили село Старица на Харьковщине. В Крыму пассажирский автобус попал в ДТП. Бригада скорой помощи погибла в Херсонской области в результате удара дрона ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Второй день переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби. Второй раунд консультаций, как и накануне, прошел в закрытом режиме и продолжался порядка трех часов.
По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Владимир Зеленский также переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
Предполагается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.
Обновленная стратегия обороны США

В субботу Пентагон опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ.
Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".
Политолог Юрий Светов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в стратегии Россия упоминается уже не как "прямая угроза" Штатам, а как "угроза восточному флангу НАТО", что может говорить об определенном положительном для РФ сдвиге в американской внешней политике.
Удары по украинской энергетике

Ночью и утром в субботу энергетические объекты в Киеве, Харькове, Чернигове и других регионах Украины подверглись массированной атаке. В Киеве, в частности, поражены подстанции, передающие в город электроэнергию и тепло от АЭС и двух ТЭЦ.
Как сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в Киеве и Чернигове свыше 1,2 миллиона потребителей остались без электричества.
Кроме того, по данным ДТЭК, в Одесской и Днепропетровской областях Украины в субботу ввели экстренные графики отключения электроэнергии.
Освобождение населенного пункта на Харьковщине

Подразделения российской группировки "Север" завершили освобождение населенного пункта Старица Харьковской области.
Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики.
ДТП с пассажирским автобусом в Крыму

В субботу в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговыми травмами.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".
Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине

Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыть. Позже Сальдо сообщил, что все трое членов бригады погибли.
Кроме того, удары были нанесены по медикам скорой в Энергодаре и по поликлинике в Каховке.
