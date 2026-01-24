Рейтинг@Mail.ru
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия
В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Отделения Социального фонда России.По информации специалистов, с нового года в расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются единовременные материальные выплаты при рождении или усыновлении ребенка, производимые работодателями, а также ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, временно отселенным на другие территории.Кроме того, уважительные причины отсутствия дохода от трудовой деятельности дополнились новым пунктом: получение пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности, отметили в СФР.При определении необходимого минимального дохода, кроме заработной платы, доходов от предпринимательской и иной деятельности, с 2026 года учитывается также пособие по временной нетрудоспособности, уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года.
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия

В Крыму более 130 тысяч детей и около 3 тысяч беременных женщин получают единое пособие

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Отделения Социального фонда России.
"В Крыму более 130 тысяч детей и порядка 3 тысяч беременных женщин получают единое пособие. С января 2026 года изменились отдельные условия назначения для тех, кто будет оформлять эту меру господдержки", – сказано в сообщении.
По информации специалистов, с нового года в расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются единовременные материальные выплаты при рождении или усыновлении ребенка, производимые работодателями, а также ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, временно отселенным на другие территории.
Кроме того, уважительные причины отсутствия дохода от трудовой деятельности дополнились новым пунктом: получение пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности, отметили в СФР.

"С 2026 года изменились требования по наличию у трудоспособных членов семьи доходов. Теперь для возникновения права на единое пособие необходимо иметь доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период, что составит 216 744 рубля (МРОТ с 1 января 2026 года – 27 093 рубля)", – добавили в СФР.

При определении необходимого минимального дохода, кроме заработной платы, доходов от предпринимательской и иной деятельности, с 2026 года учитывается также пособие по временной нетрудоспособности, уточнили специалисты.

"Важно отметить, что, так же, как и раньше, требование к наличию дохода в размере не менее восьми МРОТ не применяется или может быть пропорционально уменьшено при наличии уважительных причин отсутствия дохода в течение не менее 10 месяцев расчетного периода. Поэтому в этом случае даже с нулевым доходом единое пособие будет назначено", – подчеркнули в региональном отделении СФР.

Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года.
