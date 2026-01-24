https://crimea.ria.ru/20260124/v-krymu-izmenilsya-poryadok-oformleniya-edinogo-posobiya-1152624624.html

В Крыму изменился порядок оформления единого пособия

В Крыму изменился порядок оформления единого пособия - РИА Новости Крым, 24.01.2026

В Крыму изменился порядок оформления единого пособия

В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Отделения Социального фонда России.По информации специалистов, с нового года в расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются единовременные материальные выплаты при рождении или усыновлении ребенка, производимые работодателями, а также ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, временно отселенным на другие территории.Кроме того, уважительные причины отсутствия дохода от трудовой деятельности дополнились новым пунктом: получение пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности, отметили в СФР.При определении необходимого минимального дохода, кроме заработной платы, доходов от предпринимательской и иной деятельности, с 2026 года учитывается также пособие по временной нетрудоспособности, уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стажеРост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 годаБюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат

