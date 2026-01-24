https://crimea.ria.ru/20260124/v-krymu-budut-proizvodit-sobstvennykh-promyshlennykh-robotov-1152606084.html

В Крыму будут производить собственных промышленных роботов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сделаны первые шаги по производству собственных промышленных роботов – создана специальная рабочая группа и разрабатывается дорожная карта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.По ее словам, перед Крымом стоят определенные задачи, связанные с необходимостью автоматизации и роботизации производства.Речь идет о запуске собственного производства роботов в Крыму для промышленных отраслей, первые шаги для этого уже сделаны, отметила она."Создана рабочая такая группа, которая ведет разработку первого нашего робота", – добавила Фролова.В настоящее время, по ее словам, разрабатывается дорожная карта, в соответствии с которой определяются все участники данного процесса и компетенции каждого из них, добавила она."И я надеюсь, что в скором будущем мы сможем уже говорить о том, что Республика Крым встала на путь производства роботов", – резюмировала замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадровПутин поручил активнее внедрять автономные системы в экономикуПутин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах

