СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сделаны первые шаги по производству собственных промышленных роботов – создана специальная рабочая группа и разрабатывается дорожная карта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.По ее словам, перед Крымом стоят определенные задачи, связанные с необходимостью автоматизации и роботизации производства.Речь идет о запуске собственного производства роботов в Крыму для промышленных отраслей, первые шаги для этого уже сделаны, отметила она."Создана рабочая такая группа, которая ведет разработку первого нашего робота", – добавила Фролова.В настоящее время, по ее словам, разрабатывается дорожная карта, в соответствии с которой определяются все участники данного процесса и компетенции каждого из них, добавила она."И я надеюсь, что в скором будущем мы сможем уже говорить о том, что Республика Крым встала на путь производства роботов", – резюмировала замминистра.
В Крыму будут производить собственных промышленных роботов

В Крыму начнут производить роботов для промышленных отраслей - минпром

20:57 24.01.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПромышленность Крыма
Промышленность Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сделаны первые шаги по производству собственных промышленных роботов – создана специальная рабочая группа и разрабатывается дорожная карта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.
По ее словам, перед Крымом стоят определенные задачи, связанные с необходимостью автоматизации и роботизации производства.
"Порядка двух лет мы работаем по такому направлению, как технологическое развитие Республики Крым. Работают лучшие умы и лучшие предприятия, которые сделали сейчас уже первые шаги на пути к созданию своего продукта в этой сфере", – сказала Фролова.
Речь идет о запуске собственного производства роботов в Крыму для промышленных отраслей, первые шаги для этого уже сделаны, отметила она.
"Создана рабочая такая группа, которая ведет разработку первого нашего робота", – добавила Фролова.
В настоящее время, по ее словам, разрабатывается дорожная карта, в соответствии с которой определяются все участники данного процесса и компетенции каждого из них, добавила она.
"И я надеюсь, что в скором будущем мы сможем уже говорить о том, что Республика Крым встала на путь производства роботов", – резюмировала замминистра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
 
