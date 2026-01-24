https://crimea.ria.ru/20260124/v-novom-khersonese-poyavitsya-rimskaya-detskaya-ploschadka-1152653488.html
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка
В Севастополе на территории комплекса Новый Херсонес начали возводить уникальную детскую площадку "Рим". Об этом сообщили в пресс-службе музейного комплекса. РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T20:39
2026-01-24T20:39
2026-01-24T20:39
севастополь
новый херсонес
дети
отдых в крыму
детский отдых
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152653282_0:76:806:529_1920x0_80_0_0_0c4c83126ce6109e68321296bb38de0d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории комплекса Новый Херсонес начали возводить уникальную детскую площадку "Рим". Об этом сообщили в пресс-службе музейного комплекса.Отмечается, что новая детская зона откроется весной.Детскую площадку поделят на три зоны: Римская империя, Византия и Москва - Третий Рим. Она будет рассчитана на детей от 4 до 14-ти лет."Аналогов у проекта нет", - заверили в Новом Херсонесе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260124/bole-210-tysyach-gostey-prinyali-muzei-sevastopolya-v-novogodnie-prazdniki-1152646969.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152653282_1:0:806:604_1920x0_80_0_0_ab275b5a84b45a04e621494648bdf853.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новый херсонес, дети, отдых в крыму, детский отдых, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости севастополя, общество
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка
В Новом Херсонесе строят уникальную детскую площадку "Рим"