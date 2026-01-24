Рейтинг@Mail.ru
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка
https://crimea.ria.ru/20260124/v-novom-khersonese-poyavitsya-rimskaya-detskaya-ploschadka-1152653488.html
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка
В Севастополе на территории комплекса Новый Херсонес начали возводить уникальную детскую площадку "Рим". Об этом сообщили в пресс-службе музейного комплекса. РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории комплекса Новый Херсонес начали возводить уникальную детскую площадку "Рим". Об этом сообщили в пресс-службе музейного комплекса.Отмечается, что новая детская зона откроется весной.Детскую площадку поделят на три зоны: Римская империя, Византия и Москва - Третий Рим. Она будет рассчитана на детей от 4 до 14-ти лет."Аналогов у проекта нет", - заверили в Новом Херсонесе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новый херсонес, дети, отдых в крыму, детский отдых, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости севастополя, общество
В Новом Херсонесе появится римская детская площадка

В Новом Херсонесе строят уникальную детскую площадку "Рим"

20:39 24.01.2026
 
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"В Новом Херсонесе строят уникальную детскую площадку "Рим"
В Новом Херсонесе строят уникальную детскую площадку Рим
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории комплекса Новый Херсонес начали возводить уникальную детскую площадку "Рим". Об этом сообщили в пресс-службе музейного комплекса.
Отмечается, что новая детская зона откроется весной.
"Это не просто площадка, а целый научно-исторический городок. Запланировано устройство уникального покрытия — художественного ковра с картой Римской империи.️ Площадка будет оснащена интерактивными экранами, чтобы дети могли в игровой форме изучать историю. ️Отдельная особенность — подсветка, такого формата в Крыму ранее не делали", - рассказали в учреждении.
Детскую площадку поделят на три зоны: Римская империя, Византия и Москва - Третий Рим. Она будет рассчитана на детей от 4 до 14-ти лет.
"Аналогов у проекта нет", - заверили в Новом Херсонесе.
