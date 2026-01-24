https://crimea.ria.ru/20260124/peregovory-po-ukraine-prodolzhatsya-na-sleduyuschey-nedele---uitkoff-1152655765.html

Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе - Уиткофф

Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе - Уиткофф

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.Он также подтвердил решимость администрации президента США Дональда Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта, оценив прошедшие встречи делегаций как конструктивные. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби. Второй раунд консультаций, как и накануне, прошел в закрытом режиме и продолжался порядка трех часов.По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Владимир Зеленский также переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Предполагается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

