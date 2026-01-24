Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе - Уиткофф - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе - Уиткофф
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе - Уиткофф - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе - Уиткофф
Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби. Об этом... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.Он также подтвердил решимость администрации президента США Дональда Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта, оценив прошедшие встречи делегаций как конструктивные. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби. Второй раунд консультаций, как и накануне, прошел в закрытом режиме и продолжался порядка трех часов.По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Владимир Зеленский также переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Предполагается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

"Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби", - цитирует Уиткоффа РИА Новости.

Он также подтвердил решимость администрации президента США Дональда Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта, оценив прошедшие встречи делегаций как конструктивные.
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби. Второй раунд консультаций, как и накануне, прошел в закрытом режиме и продолжался порядка трех часов.
По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Владимир Зеленский также переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
Предполагается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.
Лента новостейМолния