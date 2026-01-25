https://crimea.ria.ru/20260125/Gde-tvoi-17-let-ko-dnyu-rozhdeniya-Vladimira-Vysotskogo-1119184769.html

Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого

Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого - РИА Новости Крым, 25.01.2026

Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого

25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В самых обыкновенных семьях иногда рождаются великаны. Их, на какие расстояния не отходи, никогда не рассмотришь. Люди-величины, которые не поддаются измерению, меряй хоть тысячами песен, хоть десятками ролей. Единственная мера – любовь – и сама неизмерима.Такой человек появился на свет 25 января 1938-го, в московском родильном доме № 8 на 3-й Мещанской улице. Спустя 88 лет РИА Новости Крым собирает мозаику из десятков интервью Владимира Высоцкого и близких ему людей, чтобы вместе с вами попытаться услышать главное. "Вот он. Настоящий поэт""Самым страшным человеческим пороком считаю отсутствие позиции, которое за собой очень много ведет других пороков. Тогда человек не имеет собственного мнения, не знает, чего он хочет в этой жизни", - так он скажет в интервью спустя ровно 20 лет после поступления в московский инженерно-строительный. Там он отучился всего один семестр, нарочно вылил тушь на собственные чертежи и покинул МИСИ навсегда....И случился МХАТ: капустники, вино с батоном и куском колбасы, песни под гитару в товарищеском кругу. "Вот он. Настоящий поэт. Вы просто еще не знаете", - скажет тогда один из его преподавателей Александр Абрамович Белкин.Народен, поскольку честен и понятен."Сначала я писал для друзей. Теперь появились стадионы. Но все равно я стараюсь пронести атмосферу дружественной, доверительной беседы со своими зрителями и слушателями, которых действительно люблю. Они нужны мне даже больше, чем я им. Потому что я могу рассказать большому числу людей, что меня по-настоящему беспокоит и волнует в этой жизни", - скажет Высоцкий в одном из интервью. Пожалуй, это и есть ключ, которым открывается секрет его немыслимой популярности.Семен Фарада: неглавные роли великого артиста >>Гамлет и ГалилейВ высоких партийных кабинетах Высоцкого признавали вредным, подрывным. Он напишет письмо министру культуры Демичеву: Его не пускали на радио и телевидение, ограничивали концертную деятельность, а он продолжал звучать. Лавина, которую не остановить. Почти тысяча песен, десятки ролей в кино и театре на Таганке. Сюда он пришел в 26. Художественный руководитель и Директор театра Юрий Любимов это явление вспоминал так:"Его привели друзья или дамы. Сначала он прочитал мне Маяковского. Как обычно читают, ничего особенного. Потом я показываю на гитару, которая стоит в углу. "Это вам коллеги сказали, что шеф гитару любит?" - "Да, - говорит, - сказали". - "Ну, раз принесли, сыграйте". Когда он стал петь, я его слушал сорок пять минут, несмотря на дела. И сказал: "Приходите, будем работать". Потом стал наводить справки. Мне говорят: "Знаете, лучше не брать. Он пьющий человек". Ну, подумаешь, говорю, еще один в России пьющий, тоже невидаль".Высоцкий-поэт тоже делал признания:"Если бы я мог сформулировать, чего хочу и о чем думаю, я б не писал песен. Просто написал бы на бумажке несколько строк, мол, я считаю, что вот так и так. И на этом бы закончил. А если я их пишу, значит также долго нужно рассказывать мои мысли, сколько будут звучать мои песни"."Как хочу, так и пою"Признание о любимых ролях относится к 1975-му. Это была беседа с иностранным журналистом. В руках Высоцкого - гитара. В кадре - шумная компания за щедрым столом, вино, клубы табачного дыма - так органично для него то, что его погубит. Но прежде так много еще будет сделано!А спустя четыре года будет начальник отдела борьбы с бандитизмом МУРа, капитан Глеб Жеглов в легендарном "Месте встречи…".За создание образа Жеглова и авторское исполнение песен он получит звание Лауреата Государственной премии СССР. В 1987-м. Посмертно. Первый стихотворный сборник – "Нерв", составленный Робертом Рождественским, - тоже выйдет после его ухода, в 1981-м.В 79-ом у него спросили:- Что для вас важнее, песни или роли?- Раньше я говорил, что и то и другое. Но теперь мне кажется, что все-таки песни и стихи. Потому что я сам это делаю. Актерская профессия – исполнительская. А песни - мое. И пою я их сам. Как хочу, так и пою."В мире нет существенней тем""Володя был абсолютно естественным человеком. Никогда не лукавил. Если человек или ситуация ему не нравились - как он ни пытался, но скрыть этого он не мог. Иногда в середине общего разговора он резко вставал и уходил - бежал от надоевших ему разговоров, отношений... Если он влюблялся в человека, то человек мог заметить это сразу. Когда не любил - был резок, нетерпим", - это отрывок из книги "Каким знаю и люблю" авторства актрисы Аллы Демидовой.А вот так Высоцкий дружил:"То, что он был потрясающим другом, это совершенно верно. Если он дружил с кем-то, то для него это было святое. Он даже своей Марине об этом говорил: для меня важнее не ты, не то, что принято считать главным в жизни, а друзья", - это воспоминания актера Таганки Анатолия Васильева.О Марине нужно отдельно.Она не мешала его многочисленным романам, была его Маргаритой, он для нее - Мастером, в гений которого верила безусловно. Остальное - второстепенно. Сила в правде: идеальный русский герой Сергей Бодров >>"Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!..""Ощущение близкого конца в его творчестве, и особенно в песнях возникает задолго до трагического дня 25 июля. Первый раз я это остро почувствовала, когда он написал: "Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!..", - вспоминает вторая супруга Высоцкого, мать его сыновей Аркадия и Никиты Людмила Абрамцева.14 сентября 1979 года: "Больше всего я хотел бы знать, сколько мне еще осталось лет месяцев и часов творчества". Оставалось всего 284 дня.18 июля 1980-го. Вспоминает Алла Демидова: "Последний "Гамлет". На сцене подошел к кулисе и ему сделали укол. На пять минут стало легче, а потом хуже. У него прединфарктное состояние… Он вбежал абсолютно бледный, а потом, когда играл, становился красный, возбужденный…"22 июля. Он последний раз выходит из дома. Едет в ОВИР за паспортом и визой на 29 число. Звонит в Париж Марине: "Я завязал. Больше не пью. У меня билет и виза… Скажи, ты еще примешь меня? — Приезжай. Ты же знаешь, я всегда тебя жду. — Спасибо, любимая".В это время рядом с ним в Москве - студентка Оксана Афанасьева. Чувствуя свой уход, он будет говорить друзьям: "Ксюху жалко. Я же ей и отец, и любовник, и попечитель...".Помните? Люди-великаны не вписываются в общие трафареты. Единственная мера – любовь - и сама неизмерима.23 июля. Вспоминает Афанасьева: "Было ощущение проходного двора. Все приезжали, как бы навестить — все время шло какое-то движение…"Москва прощалась с ним 28-го. Поклонники заполнили всю Таганскую площадь и окрестные улицы, хвост очереди начинался у Кремля. На кладбище часть толпы, опрокинув заграждения, прорвалась к могиле. Марина кинула в гроб белую розу и отвернулась.Она признается, что все еще видит сны о нем, и подводит итог: "Его будут слушать на протяжении веков. Как Моцарта. У него много песен, в которых Володя говорит о смерти. Он ее не боялся. Потому что знал, что останется навсегда".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и ВысоцкомуО чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта

2026

