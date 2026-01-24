https://crimea.ria.ru/20260124/vsu-sovershili-samyy-massirovannyy-obstrel-belgoroda-snaryadami-himars-1152655559.html
ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS
Самый массированный за все время СВО обстрел Белгорода совершили боевики ВСУ вечером в субботу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T22:51
2026-01-24T22:51
2026-01-24T22:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Самый массированный за все время СВО обстрел Белгорода совершили боевики ВСУ вечером в субботу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены объекты энергетики."Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", - добавил Гладков.Также в результате обстрела загорелась хозпостройка, сотрудники МЧС тушат пожар. В результате падения обломков произошло возгорание в одном из дворов города.В селе Таврово близ областного центра при падении осколков снаряда в двух частных домах повреждены кровли, добавил губернатор.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыть. Позже Сальдо сообщил, что все трое членов бригады погибли.Кроме того, удары были нанесены по медикам скорой в Энергодаре и по поликлинике в Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:51 24.01.2026 (обновлено: 22:52 24.01.2026)