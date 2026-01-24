https://crimea.ria.ru/20260124/vsu-sovershili-samyy-massirovannyy-obstrel-belgoroda-snaryadami-himars-1152655559.html

ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS

ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS - РИА Новости Крым, 24.01.2026

ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS

Самый массированный за все время СВО обстрел Белгорода совершили боевики ВСУ вечером в субботу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T22:51

2026-01-24T22:51

2026-01-24T22:52

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

атаки всу

himars

вячеслав гладков

новости сво

новости

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150987335_0:66:800:516_1920x0_80_0_0_908dc0522d7150bc6446eaaffafe4476.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Самый массированный за все время СВО обстрел Белгорода совершили боевики ВСУ вечером в субботу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены объекты энергетики."Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", - добавил Гладков.Также в результате обстрела загорелась хозпостройка, сотрудники МЧС тушат пожар. В результате падения обломков произошло возгорание в одном из дворов города.В селе Таврово близ областного центра при падении осколков снаряда в двух частных домах повреждены кровли, добавил губернатор.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыть. Позже Сальдо сообщил, что все трое членов бригады погибли.Кроме того, удары были нанесены по медикам скорой в Энергодаре и по поликлинике в Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260124/vsu-na-fone-peregovorov-s-rf-ubili-medikov-skoroy--mid-sdelal-zayavlenie--1152652273.html

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, himars, вячеслав гладков, новости сво, новости, белгород