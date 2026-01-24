Рейтинг@Mail.ru
ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS - РИА Новости Крым, 24.01.2026
ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS
ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS - РИА Новости Крым, 24.01.2026
ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS
Самый массированный за все время СВО обстрел Белгорода совершили боевики ВСУ вечером в субботу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об РИА Новости Крым, 24.01.2026
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
himars
вячеслав гладков
новости сво
новости
белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Самый массированный за все время СВО обстрел Белгорода совершили боевики ВСУ вечером в субботу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены объекты энергетики."Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", - добавил Гладков.Также в результате обстрела загорелась хозпостройка, сотрудники МЧС тушат пожар. В результате падения обломков произошло возгорание в одном из дворов города.В селе Таврово близ областного центра при падении осколков снаряда в двух частных домах повреждены кровли, добавил губернатор.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыть. Позже Сальдо сообщил, что все трое членов бригады погибли.Кроме того, удары были нанесены по медикам скорой в Энергодаре и по поликлинике в Каховке.
белгородская область
белгород
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, himars, вячеслав гладков, новости сво, новости, белгород
ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS

Боевики ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS – Гладков

22:51 24.01.2026 (обновлено: 22:52 24.01.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПожар в Белгородской области
Пожар в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Самый массированный за все время СВО обстрел Белгорода совершили боевики ВСУ вечером в субботу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По нашей информации - самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймерсами", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены объекты энергетики.
"Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", - добавил Гладков.
Также в результате обстрела загорелась хозпостройка, сотрудники МЧС тушат пожар. В результате падения обломков произошло возгорание в одном из дворов города.
В селе Таврово близ областного центра при падении осколков снаряда в двух частных домах повреждены кровли, добавил губернатор.
Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыть. Позже Сальдо сообщил, что все трое членов бригады погибли.
Кроме того, удары были нанесены по медикам скорой в Энергодаре и по поликлинике в Каховке.
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУHIMARSВячеслав ГладковНовости СВОНовостиБелгород
 
