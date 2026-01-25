https://crimea.ria.ru/20260125/tuman-i-veter-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1152647918.html
Туман и ветер: погода в Крыму на воскресенье
2026-01-25T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами ожидается мокрый снег, дождь, туман, гололед, гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на южном побережье до +6; днем 0…+5, на южном побережье до +9", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2...4.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +7...9.
На побережье временами дожди, в Евпатории - со снегом. В Ялте и Алуште ночью ожидается +3...5, днем потеплеет до 8 градусов. В Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит 0...+2, днем +4. В Евпатории ночью ожидается до 2 градусов мороза, днем дождь со снегом и до +3.
