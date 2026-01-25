https://crimea.ria.ru/20260125/v-krymu-zapretili-peredvizhenie-sudov-v-more-iz-za-tumana-1152657439.html
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
В Крыму судоводителям и руководителям баз стоянок маломерных судов напомнили по запрете передвижения при тумане в море. Соответствующее напоминание сделала... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T10:16
2026-01-25T10:16
2026-01-25T10:16
погода
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
безопасность
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336943_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_1a08ef93f498f97250f3e948fdecb4c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму судоводителям и руководителям баз стоянок маломерных судов напомнили по запрете передвижения при тумане в море. Соответствующее напоминание сделала пресс-служба МЧС Крыма.За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф может составлять от пяти до десяти тысяч рублей, подчеркнули в ведомствеВ воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. В регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер, сообщали в республиканском гидрометцентре. Как передавала пресс-служба МЧС ранее, в столице республики в связи с сильным туманом объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в КрымуТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыОбильные осадки наполнили крымские водохранилища
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336943_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_6e6a85a3d0522f557f10ae4abbc7e254.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность, крым, новости крыма
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
МЧС: в Крыму напомнили о запрете передвижения судов в море в туман