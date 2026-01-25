Рейтинг@Mail.ru
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/v-krymu-zapretili-peredvizhenie-sudov-v-more-iz-za-tumana-1152657439.html
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
В Крыму судоводителям и руководителям баз стоянок маломерных судов напомнили по запрете передвижения при тумане в море. Соответствующее напоминание сделала... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T10:16
2026-01-25T10:16
погода
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
безопасность
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336943_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_1a08ef93f498f97250f3e948fdecb4c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму судоводителям и руководителям баз стоянок маломерных судов напомнили по запрете передвижения при тумане в море. Соответствующее напоминание сделала пресс-служба МЧС Крыма.За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф может составлять от пяти до десяти тысяч рублей, подчеркнули в ведомствеВ воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. В регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер, сообщали в республиканском гидрометцентре. Как передавала пресс-служба МЧС ранее, в столице республики в связи с сильным туманом объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в КрымуТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыОбильные осадки наполнили крымские водохранилища
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336943_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_6e6a85a3d0522f557f10ae4abbc7e254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность, крым, новости крыма
В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана

МЧС: в Крыму напомнили о запрете передвижения судов в море в туман

10:16 25.01.2026
 
© Telegram Галина ОгневаТуман в Алуште
Туман в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму судоводителям и руководителям баз стоянок маломерных судов напомнили по запрете передвижения при тумане в море. Соответствующее напоминание сделала пресс-служба МЧС Крыма.
"При плавании на маломерных судах запрещается двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях при ограниченной (менее 1 км) видимости, за исключением судов, использующих радиолокационное оборудование", – сказано в сообщении .
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф может составлять от пяти до десяти тысяч рублей, подчеркнули в ведомстве
В воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. В регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер, сообщали в республиканском гидрометцентре. Как передавала пресс-служба МЧС ранее, в столице республики в связи с сильным туманом объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасностьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
13:23Рейд в Севатополе снова открыли
13:02В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
12:51Рейд в Севастополе закрыт
12:48Удары по Украине - что поражено
12:12Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
11:49В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
11:31В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
11:17Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год
10:51Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
10:19Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
10:16В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
10:06Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
09:37На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
09:16Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов
09:05Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
08:39Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого
Лента новостейМолния