https://crimea.ria.ru/20260125/na-simferopol-opustilsya-silnyy-tuman--ekstrennoe-preduprezhdenie-mchs-1152656912.html
На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 25.01.2026
На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
В Симферополе объявлено экстренное предупреждение. Как сообщает Главное управление МЧС России по Крыму, столицу республики укутает плотный туман. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T09:37
2026-01-25T09:37
2026-01-25T09:37
ситуация на дорогах крыма
симферополь
погода
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130863_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_174a2b9446ed92caf9130255376293ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе объявлено экстренное предупреждение. Как сообщает Главное управление МЧС России по Крыму, столицу республики укутает плотный туман.В этой связи возможны увеличение количества ДТП, нарушение транспортного сообщения, констатируют спасатели и просят граждан соблюдать повышенную осторожность.В воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в КрымуТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыОбильные осадки наполнили крымские водохранилища
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130863_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f1e2627a4a0e1de4b01ed02968a88d59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, погода, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
МЧС: в Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана