На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС

МЧС: в Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана

09:37 25.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе объявлено экстренное предупреждение. Как сообщает Главное управление МЧС России по Крыму, столицу республики укутает плотный туман.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и в первой половине дня в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров", – сказано в сообщении.
В этой связи возможны увеличение количества ДТП, нарушение транспортного сообщения, констатируют спасатели и просят граждан соблюдать повышенную осторожность.
В воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольПогодаКрымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
