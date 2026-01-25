Праздник Татьян и студентов: традиции и история

https://crimea.ria.ru/20260125/prazdnik-tatyan-i-studentov-traditsii-i-istoriya-1143645149.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Православные отмечают день памяти святой мученицы Татьяны. В народе праздник называют Татьяниным днем или Днем студента. Ведь святая считается покровительницей всех учащихся.История праздникаСогласно преданию, святая Татьяна жила на рубеже II-III столетий в Риме. Родители воспитывали дочь в духе христианского благочестия. В отрочестве святая твердо решила посвятить себя Богу и приняла обет безбрачия. Свою жизнь она посвятила бедным и нуждающимся.С приходом к власти императора Александра Севера в Риме начались массовые гонения на христиан. Татьяну арестовали и принуждали поклониться статуе языческого Аполлона. Но она отказалась, за что была подвергнута жестоким пыткам. Но, как гласит предание, "следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела". Тогда язычники отрубили ей голову. Произошло это в 226 году.Святая Татьяна жила еще до разделения Церкви на Православную и Католическую, поэтому ее почитают верующие обеих ветвей христианства. Католики отмечают день ее памяти 12 января.В России же долгие годы день памяти святой не был примечательной датой. Отмечали его лишь в храмах. Однако в 1755 году церковный праздник обрел новый общенародный смысл. Ведь именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий".После революции университет переименовали в Московский государственный, а сам праздник – в День пролетарского студенчества. Но просуществовал он совсем недолго. Так студенты долгие годы оставались без своего торжества и небесной покровительницы. Лишь в 2005 году праздник возродили. В наши дни он называется Днем российского студенчества.Как праздноватьВ Татьянин день верующим следует сходить на службу в храм или помолиться дома. Студенты – не исключение. Святая Татиана – их покровительница. Поэтому к ней всегда можно обратиться за помощью в учебе.Кроме того, мученицу всегда можно попросить о помощи в час уныния и в пору других душевных и телесных тягот. Также можно отпраздновать именины знакомых Татьян. Главное – не забывать от умеренности, особенно с алкоголем.Традиции и обычаиИздревле на Руси женщины в Татьянин день пекли для всей семьи круглый каравай. По тому, какой формы получится хлеб, определяли, как сложится год у самой хозяйки и ее родных. Если каравай был ровным и пышным, то никаких потрясений не предвидится. Холмик в центре сулил, что дела пойдут на лад. А вот треснувший или непропеченный каравай – знак несчастий и бед.Готовый хлеб разламывали так, чтобы каждому достался равный кусок. Носителям имени Татьяна непременно отдавали подгоревшую корку – чтобы отогнать от именинницы неудачи.Также на Татьянин день женщины мотали пряжу – чтобы урожай капусты выдался хороший. Чем туже и крупнее моток, тем крупнее и сочнее будут кочаны.Незамужние девушки рано утром в Татьянин день собирали половики и полоскали их. А деревенские ребята в этот момент следили: хорошая ли хозяйка их будущая невеста. Самый красивый из ковров затем клали на порог дома. Считалось, если в Татьянин день об него вытрет ноги неженатый юноша, то быть скоро свадьбе.Существовал и другой обычай — делать "любовные метелки". Из перьев и обрезков ткани девушки мастерили маленькие венички. Потом их нужно незаметно подбросить в дом приглянувшегося молодого человека. Главное – чтобы "метелку" не нашла его мать. Если веничек так и не найдут, юноша обязательно влюбится в ту, что сделала его.Замужние женщины на Татьянин день проводили другой обряд: мыли посуду и вытирали ее чистым полотенцем, произнося при этом особый заговор. После этого полотенце стирали и прятали от чужих глаз. А доставали его во время ссоры с супругом – чтобы поскорее помириться.Что можно и нельзя делатьНа Руси верили, что нельзя встречать Татьянин день в беспорядке – иначе жди беды. За день до праздника прибирались в доме, стирали, шили.В праздник домочадцы старались не браниться друг с другом – лишние горести ни к чему. Тем более нельзя было поднимать руку на детей – ведь святая Татиана гневается на обидевших самых малых.В Татьянин день запрещалось употреблять спиртное – иначе нечисть толкнет на горе.А вот что следовало сделать на день Татьяны, так это помочь бедным и больным – в память о земном служении святой. Считалось, что любое добро, совершенное в праздничный день, вернется сторицей.ПриметыДень мученицы Татьяны выпадает на особый период церковного календаря. Всю неделю, согласно уставу, продолжается празднование Крещения Господня, вплоть до отдания праздника – 27 января. Поэтому второе название Татьяниного дня – Татьяна Крещенская.Дождь и метель на Крещенскую Татьяну – к плохому урожаю. А вот мороз, напротив, – к изобилию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

