Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. По итогам прошлого года полуостров подтвердил статус наиболее популярного для отдыха направления среди других регионов страны. По данным главы Республики, в Крым приехали почти 7 миллионов туристов, что на 15% больше, чем в предыдущий сезон. Что стало причиной роста турпотока и какие перспективы ждут регион в будущем – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по Классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.Среди основных причин возрастания популярности крымских курортов среди россиян эксперт отметила качественную рекламу полуострова в отдаленных регионах страны, открытие новой дорожной артерии в Крым через исторические территории, а также активное развитие самого региона."Открываются новые объекты показа, и жители Крыма приветливы, готовы принимать гостей. Это, конечно, дает толчок и к экономическому росту", – сказала собеседница.Лилия Биткулова считает, что для дальнейшей популяризации полуострова необходимо продолжить также активно участвовать в различных выставках и мероприятиях в других регионах России."Крупнейшая масштабная выставка была в конце года – "Дикоросы". Я видела на этой выставке, как работала вся команда, которая отвечает за развитие туризма в Крыму, в том числе и общественные организации, которые представляют туристскую отрасль. Вот этот совместный десант, переговоры с представителями профсоюзов, с представителями учебных заведений, которые готовят кадры, работа с жителями, представление турпродукта Крыма – именно эта работа дала в этом году результат", – уверена гостья эфира.По мнению специалиста, правильным вектором для развития турострасли Крыма и укрепления круглогодичности потока гостей является акцент на гастротуризме, развитии санаторно-курортного и культурно-познавательного направлений."Я думаю, что цифра 7 миллионов – это хорошая цифра, надо стремиться дальше, минимум к 8. Посмотрим, что покажет сезон 2026 года. Потому что рост набрали, а теперь нужно улучшать показатели, качественные характеристики", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к приему 10 миллионов туристов – властиКак изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году

