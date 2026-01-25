Рейтинг@Mail.ru
Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов
В крымских вузах обучаются более 34 тысяч студентов, и уних сегодня День российского студенчества – Татьянин день. Власти Крыма поздравили студентов с их... РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В крымских вузах обучаются более 34 тысяч студентов, и уних сегодня День российского студенчества – Татьянин день. Власти Крыма поздравили студентов с их главным праздником.По его словам, среди крымских студентов - более 270 участников СВО и более 750 детей защитников. Студенческая молодежь участвует в общественно-политической жизни организует множество волонтерских, патриотических, экологических, культурных, спортивных мероприятий."Преподаватели и студенты помогают фронту, собирают гуманитарную помощь для тех, кто находится на передовой, поддерживают раненых бойцов, проходящих лечение", - отметил глава региона. И поздравил всех студентов с праздником.Он подчеркнул, что в Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей."Неоднократно говорил, что сегодняшним юношам и девушкам предстоит создавать новый Русский мир: конкурентный, эффективный, привлекательный. Уверен, их патриотизм и знания, порядочность и целеустремленность позволят справиться с этой нелегкой задачей. Мы же — продолжим поддерживать их созидательные инициативы", - написал в своем Telegram-канале спикер крымского парламента.
Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов

09:16 25.01.2026 (обновлено: 09:29 25.01.2026)
 
Студенты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В крымских вузах обучаются более 34 тысяч студентов, и уних сегодня День российского студенчества – Татьянин день. Власти Крыма поздравили студентов с их главным праздником.

"Сегодня в крымских вузах обучаются более 34 тысяч студентов. Это интеллектуальный и кадровый ресурс республики, большая созидательная сила, способная взять на себя ответственность за будущее Крыма", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, среди крымских студентов - более 270 участников СВО и более 750 детей защитников. Студенческая молодежь участвует в общественно-политической жизни организует множество волонтерских, патриотических, экологических, культурных, спортивных мероприятий.
"Преподаватели и студенты помогают фронту, собирают гуманитарную помощь для тех, кто находится на передовой, поддерживают раненых бойцов, проходящих лечение", - отметил глава региона. И поздравил всех студентов с праздником.
"Студенчество — один из самых ярких и интересных периодов, начало взрослой жизни, время возможностей, которые важно не упустить. Ведь на молодежь возложена ответственность за будущее нашей страны, всего Русского мира. День российского студенчества — очередной повод напомнить об этом", - считает председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что в Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей.
"Неоднократно говорил, что сегодняшним юношам и девушкам предстоит создавать новый Русский мир: конкурентный, эффективный, привлекательный. Уверен, их патриотизм и знания, порядочность и целеустремленность позволят справиться с этой нелегкой задачей. Мы же — продолжим поддерживать их созидательные инициативы", - написал в своем Telegram-канале спикер крымского парламента.
