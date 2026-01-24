Рейтинг@Mail.ru
В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/v-rossii-khotyat-zablokirovat-gotovye-domashnie-zadaniya-v-internete-1152655369.html
В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете
В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете
Минпросвещения России разработало закон, предусматривающий блокировку в интернете готовых домашних заданий. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T21:38
2026-01-24T21:43
минпросвещения рф
россия
интернет
общество
дети
образование в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726666_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2656ea6247e60798ea777f1a9c82d4d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Минпросвещения России разработало закон, предусматривающий блокировку в интернете готовых домашних заданий. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.В декабре прошлого года сообщалось, что минимальные баллы Единого государственного экзамена ЕГЭ для поступления в вузы в новом учебном году стали выше по истории, физике, биологии, информатике и иностранному языку.В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭКак уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психологаНе сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726666_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_295e3f327d3ae74f39cbe37b9aecabaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минпросвещения рф, россия, интернет, общество, дети, образование в россии, новости
В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете

Минпросвещения подготовило проект о блокировке готовых домашних заданий в интернете

21:38 24.01.2026 (обновлено: 21:43 24.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Минпросвещения России разработало закон, предусматривающий блокировку в интернете готовых домашних заданий. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
"Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них", - говорится в сообщении.
В декабре прошлого года сообщалось, что минимальные баллы Единого государственного экзамена ЕГЭ для поступления в вузы в новом учебном году стали выше по истории, физике, биологии, информатике и иностранному языку.
В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
Как уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога
Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
 
Минпросвещения РФРоссияИнтернетОбществодетиОбразование в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Переговоры в Абу-Даби и стратегия обороны США: главное за день
21:38В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете
21:19В Крыму изменился порядок оформления единого пособия
20:57В Крыму будут производить собственных промышленных роботов
20:39В Новом Херсонесе появится римская детская площадка
20:16Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
19:56Встреча Путина с Уиткоффом и "Совет мира" – топ новостей недели
19:30ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
19:21Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу
18:58ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление
18:44Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
18:14ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре
18:13Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран
18:07Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской
17:50Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
17:29США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
17:21Россия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана США
17:06Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
16:56Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
16:32Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Лента новостейМолния