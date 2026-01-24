https://crimea.ria.ru/20260124/v-rossii-khotyat-zablokirovat-gotovye-domashnie-zadaniya-v-internete-1152655369.html

В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете

В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете - РИА Новости Крым, 24.01.2026

В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете

Минпросвещения России разработало закон, предусматривающий блокировку в интернете готовых домашних заданий. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T21:38

2026-01-24T21:38

2026-01-24T21:43

минпросвещения рф

россия

интернет

общество

дети

образование в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726666_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2656ea6247e60798ea777f1a9c82d4d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Минпросвещения России разработало закон, предусматривающий блокировку в интернете готовых домашних заданий. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.В декабре прошлого года сообщалось, что минимальные баллы Единого государственного экзамена ЕГЭ для поступления в вузы в новом учебном году стали выше по истории, физике, биологии, информатике и иностранному языку.В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭКак уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психологаНе сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, россия, интернет, общество, дети, образование в россии, новости