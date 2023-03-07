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В Севастополе звуки взрывов - что происходит
В Севастополе звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 07.03.2023
В Севастополе звуки взрывов - что происходит
На внешнем рейде Севастополя идет тренировка корабельных расчетов. Так звуки взрывов в городе пояснил губернатор Михаил Развожев. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T10:04
2023-03-07T10:04
2023-03-07T10:04
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. На внешнем рейде Севастополя идет тренировка корабельных расчетов. Так звуки взрывов в городе пояснил губернатор Михаил Развожев. В Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Губернатор Развожаев в целях сохранения спокойствия информирует об этом жителей и гостей города. В регионе, как и других приграничных территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причинаЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиМассированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым, новости крыма
В Севастополе звуки взрывов - что происходит
Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрыве в районе аэродрома