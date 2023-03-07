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В Севастополе звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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В Севастополе звуки взрывов - что происходит
В Севастополе звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 07.03.2023
В Севастополе звуки взрывов - что происходит
На внешнем рейде Севастополя идет тренировка корабельных расчетов. Так звуки взрывов в городе пояснил губернатор Михаил Развожев. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T10:04
2023-03-07T10:04
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. На внешнем рейде Севастополя идет тренировка корабельных расчетов. Так звуки взрывов в городе пояснил губернатор Михаил Развожев. В Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Губернатор Развожаев в целях сохранения спокойствия информирует об этом жителей и гостей города. В регионе, как и других приграничных территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причинаЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиМассированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым, новости крыма
В Севастополе звуки взрывов - что происходит

Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрыве в районе аэродрома

10:04 07.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. На внешнем рейде Севастополя идет тренировка корабельных расчетов. Так звуки взрывов в городе пояснил губернатор Михаил Развожев.
"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", - написал губернаторвсовем Telgram-канале.
В Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Губернатор Развожаев в целях сохранения спокойствия информирует об этом жителей и гостей города. В регионе, как и других приграничных территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотКрымНовости Крыма
 
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