https://crimea.ria.ru/20230307/v-sevastopole-zvuki-vzryvov---chto-proiskhodit-1127382278.html

В Севастополе звуки взрывов - что происходит

В Севастополе звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 07.03.2023

В Севастополе звуки взрывов - что происходит

На внешнем рейде Севастополя идет тренировка корабельных расчетов. Так звуки взрывов в городе пояснил губернатор Михаил Развожев. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T10:04

2023-03-07T10:04

2023-03-07T10:04

севастополь

михаил развожаев

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/03/1125663383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f5e31476473b2b2cfb61447b94fdc98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. На внешнем рейде Севастополя идет тренировка корабельных расчетов. Так звуки взрывов в городе пояснил губернатор Михаил Развожев. В Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Губернатор Развожаев в целях сохранения спокойствия информирует об этом жителей и гостей города. В регионе, как и других приграничных территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причинаЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиМассированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым, новости крыма