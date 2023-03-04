https://crimea.ria.ru/20230304/chto-pochem-yarmarki-krymskoy-edy-v-simferopole-1127347482.html

Что почем: ярмарки крымской еды в Симферополе

Что почем: ярмарки крымской еды в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Что почем: ярмарки крымской еды в Симферополе

Двухсотметровку сельскохозяйственной ярмарки, вытянутой по улице Киевской в районе Академической гимназии, некоторые симферопольцы проходят аж за несколько... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T16:16

2023-03-04T16:16

2023-03-04T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Двухсотметровку сельскохозяйственной ярмарки, вытянутой по улице Киевской в районе Академической гимназии, некоторые симферопольцы проходят аж за несколько часов: ну а как за более короткое время прицениться, поторговаться, выбрать лучшее, да еще и знакомых встретить, перекинуться добрым словом.Сделано в КрымуОбычный внутренний проезд большого микрорайона на полдня субботы становится для хозяюшек не только "торговым марафоном", но и, в некотором роде, клубом по интересам. Здесь торговец не только продаст вам продукты крымского происхождения, но и подскажет рецепт, сделает неплохую скидку, если берете побольше.Продавцам такой маркетинг выгоден. Потому что здесь, в отличие от многих других мест, торгуют сами производители. И они не безлики: то тут, то там на палатках и машинах крупные надписи: "ЧП такое-то", "ООО эдакое". За прилавками – крымские фермеры, и продукция преимущественно вся выращена и произведена в Крыму. Как свидетельство этому на каждом ценнике красным цветом: "покупай крымское".Без перекупщиковПродавец рыбы, выуживающий белых амуров и сомов из большой бочки, установленной на небольшом грузовичке, в перерыве между одним и вторым наплывом покупателей объясняет:"Есть несколько организаторов ярмарок. На многих работают так называемые перекупы. Там и цены выше, и товар бывает разный, хотя вам в лицо будут говорить, что все местное. А эту ярмарку организовывает наше министерство сельского хозяйства. Поэтому здесь торгуют свои и своим".Крымские производители приехали отовсюду. Яблоки привезли из-под Белогорска, свинину — из Кировского района, яйца — из Симферопольского, уроженцы джанкойских сел привезли шикарную рыбу, рядом — колбасы и окорока из Симферополя. В общем, сразу видно, что Крым не голодает.Цены более чем приемлемые по нынешним временам: крупные яблоки – 65, свинина без кости – 350, говяжья вырезка – 600, яйца – от 75, мелкие карасики –150, крупный пеленгас – 250, свекла и лук – 15-30, картошка – 15-35, капуста – 20-25 рублей за килограмм.Также в наличии фермерские изысканные сыры, разный мед с нескольких пасек, ароматные соленья и моченья, а также целый ряд саженцев — весна уже вступает в свои права, дачники закатили рукава.Вкус КрымаСюда приходят семьями, приезжают из разных концов Симферополя — импровизированная стоянка забита автомобилями желающих приобрести свежую фермерскую продукцию.Татьяна Ивановна живет недалеко – на улице Ростовской. Несмотря на почтенный возраст, предпочитает ярмарки, следит за объявлениями о них: "Потому что здесь свежее. Да и скидку хорошую мне, бабушке, иногда делают". В руках накупленное нести тяжело, за пенсионеркой гремит тачка-кравчучка."Я и на "Привоз" иногда хожу, но там бывает нарвешься: говорят, что помидоры наши, а на ящиках надписи по-азербайджански. Зачем обманывать? Ну и цены здесь радуют, в среднем рублей на 20-50 выгода с каждого килограмма".Рядом с суровым мясником, машущим топором около колоды, хохмит его напарник, молодой чернявый парень:"Вы мимо не проходите. Вот грудинка барашки — нежная, как мой поцелуй. Плов будет – нектар".Скидки и шутки здесь — явление обыденное, один из элементов маркетинга. Потому что побыстрее распродашь товар — пораньше освободишься. Дома же ждут и куры, и коровы, и кролики. И все просят есть. И огурцы в теплице сами себя не польют.Где и когда проходят ярмаркиДовольны покупатели, довольны и предприниматели: ярмарки от минсельхоза — хорошее подспорье для того, чтобы выгодно сбыть товар.А следующая ярмарка состоится на улице Куйбышева уже 5 марта. Она, как и эта, откроется в 7 утра и будет работать до обеда. Как и ее "сестра" в микрорайоне Каменка на улице Крымской весны и на улице Ракетной, 10.Также еще одна агроярмарка пройдет в День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта. Она расположится на улицах Севастопольская 80/3, Киевская 177 и Кечкеметская/Б. Куна.

https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-poruchili-ustanovit-edinuyu-planku-arendnoy-platy-za-selkhozzemlyu-1127299450.html

https://crimea.ria.ru/20230226/pochemu-v-krymu-dorozhayut-ovoschi--mnenie-ekspertov-1127174792.html

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ярмарка в Симферополе Ярмарка в Симферополе 2023-03-04T16:16 true PT0M52S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, симферополь, сельское хозяйство, экономика, общество, городская среда, новости крыма, ярмарка