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В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО
В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.03.2023
В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО
В Севастополе простились с двумя бойцами-добровольцами, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T19:22
2023-03-03T19:22
утраты
севастополь
михаил развожаев
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
крым
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя бойцами-добровольцами, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Уроженец Казахстана Владимир Шабаев (1965 г.р.) давно жил в Севастополе, с армией его связывала только срочна служба в 1983 – 85 годах. Но в 2022 году он решил не оставаться в стороне и осенью добровольно стал участников спецоперации. Сперва был наводчиком танкового взвода, потом стрелком. Погиб, выполняя задачи СВО в Херсонской области.Сергей Логвиненко (1966 г.р.) родился в Алтайском крае, имел за плечами Высшее общевойсковое командное училище, восемь лет службы стрелком в ВС РФ опыт работы государственным таможенным инспектором в Амурской области. В Севастополь переехал в 2000-х.Понимая, что будет полезен в зоне СВО, пошел добровольцем – стал командиром штурмового подразделения отряда "Боевой Армейский Резерв Страны" (БАРС). Погиб в Луганской народной республике при освобождении Белогоровки.В конце февраля на Аллее Славы в Севастополе прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО
https://crimea.ria.ru/20230201/v-sevastopole-prostilis-pogibshim-na-khersonschine-geroem-svo-1126712005.html
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утраты, севастополь, михаил развожаев, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, крым, новости крыма
В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО

В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО добровольцами Шабаевым и Логвиненко

19:22 03.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной пасхи в Симферополе
Празднование православной пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя бойцами-добровольцами, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов. Владимира Александровича Шабаева, стрелка мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны и старшего лейтенанта Сергея Витальевича Логвиненко... Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Шабаев
Александр Шабаев
© Telegram Михаил Развожаев
Александр Шабаев
Уроженец Казахстана Владимир Шабаев (1965 г.р.) давно жил в Севастополе, с армией его связывала только срочна служба в 1983 – 85 годах. Но в 2022 году он решил не оставаться в стороне и осенью добровольно стал участников спецоперации. Сперва был наводчиком танкового взвода, потом стрелком. Погиб, выполняя задачи СВО в Херсонской области.
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Логвиненко
Сергей Логвиненко
© Telegram Михаил Развожаев
Сергей Логвиненко
Сергей Логвиненко (1966 г.р.) родился в Алтайском крае, имел за плечами Высшее общевойсковое командное училище, восемь лет службы стрелком в ВС РФ опыт работы государственным таможенным инспектором в Амурской области. В Севастополь переехал в 2000-х.
Понимая, что будет полезен в зоне СВО, пошел добровольцем – стал командиром штурмового подразделения отряда "Боевой Армейский Резерв Страны" (БАРС). Погиб в Луганской народной республике при освобождении Белогоровки.
В конце февраля на Аллее Славы в Севастополе прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым.
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УтратыСевастопольМихаил РазвожаевСВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотКрымНовости Крыма
 
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