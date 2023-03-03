В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО
В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО добровольцами Шабаевым и Логвиненко
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя бойцами-добровольцами, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов. Владимира Александровича Шабаева, стрелка мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны и старшего лейтенанта Сергея Витальевича Логвиненко... Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Шабаев
© Telegram Михаил Развожаев
Александр Шабаев
Уроженец Казахстана Владимир Шабаев (1965 г.р.) давно жил в Севастополе, с армией его связывала только срочна служба в 1983 – 85 годах. Но в 2022 году он решил не оставаться в стороне и осенью добровольно стал участников спецоперации. Сперва был наводчиком танкового взвода, потом стрелком. Погиб, выполняя задачи СВО в Херсонской области.
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Логвиненко
© Telegram Михаил Развожаев
Сергей Логвиненко
Сергей Логвиненко (1966 г.р.) родился в Алтайском крае, имел за плечами Высшее общевойсковое командное училище, восемь лет службы стрелком в ВС РФ опыт работы государственным таможенным инспектором в Амурской области. В Севастополь переехал в 2000-х.
Понимая, что будет полезен в зоне СВО, пошел добровольцем – стал командиром штурмового подразделения отряда "Боевой Армейский Резерв Страны" (БАРС). Погиб в Луганской народной республике при освобождении Белогоровки.
В конце февраля на Аллее Славы в Севастополе прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым.
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