https://crimea.ria.ru/20230303/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-dobrovoltsami-pogibshimi-v-zone-svo-1127337734.html

В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО

В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.03.2023

В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО

В Севастополе простились с двумя бойцами-добровольцами, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T19:22

2023-03-03T19:22

2023-03-03T19:22

утраты

севастополь

михаил развожаев

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя бойцами-добровольцами, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Уроженец Казахстана Владимир Шабаев (1965 г.р.) давно жил в Севастополе, с армией его связывала только срочна служба в 1983 – 85 годах. Но в 2022 году он решил не оставаться в стороне и осенью добровольно стал участников спецоперации. Сперва был наводчиком танкового взвода, потом стрелком. Погиб, выполняя задачи СВО в Херсонской области.Сергей Логвиненко (1966 г.р.) родился в Алтайском крае, имел за плечами Высшее общевойсковое командное училище, восемь лет службы стрелком в ВС РФ опыт работы государственным таможенным инспектором в Амурской области. В Севастополь переехал в 2000-х.Понимая, что будет полезен в зоне СВО, пошел добровольцем – стал командиром штурмового подразделения отряда "Боевой Армейский Резерв Страны" (БАРС). Погиб в Луганской народной республике при освобождении Белогоровки.В конце февраля на Аллее Славы в Севастополе прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО

https://crimea.ria.ru/20230201/v-sevastopole-prostilis-pogibshim-na-khersonschine-geroem-svo-1126712005.html

севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, михаил развожаев, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, крым, новости крыма