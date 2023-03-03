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Какой сегодня праздник: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Какой сегодня праздник: 3 марта
Какой сегодня праздник: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Какой сегодня праздник: 3 марта
3 марта мир любуется дикой природой и ждет чуда, грузины чествуют матерей, а японцы – девочек. А еще в этот день в России началось правление династии Романовых. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T00:00
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общество
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праздники и памятные даты
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история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 3 марта мир любуется дикой природой и ждет чуда, грузины чествуют матерей, а японцы – девочек. А еще в этот день в России началось правление династии Романовых.Что празднуют в миреВсемирный день дикой природы учрежден в 2013 году. Его цель – напоминание человечеству о том, как важно бережно относиться к природе и бороться с любыми проявлениями браконьерства. Читающая публика мира и любители словесности празднуют Всемирный день писателя. Это не только профессиональный праздник литераторов, это еще и повод вспомнить о важности роли этой профессии в обществе.Также 3 марта отмечается Всемирный день слуха, который учредила ВОЗ в 2007 году. В Грузии - День матери, в Японии - Хинамацури - День девочек, когда японцы устраивают выставки нарядных кукол. С приходом весны многие ждут перемен и, конечно, чудес. Если очень захотеть, они могут свершиться в День ожидания чуда, который выпадает на третий календарный день марта.Знаменательные события В 1613 году Земский собор Руси избрал на царствование Михаила Федоровича, который стал родоначальником династии Романовых.В 1861 году император Российской империи Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.В 1876 году Кокандское ханство - государство на территории нынешнего Узбекистана - присоединилось к России под названием Ферганская область.В 1920 году в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати - ныне Центральный Дом журналиста.Кто родился3 марта 1899 года родился русский писатель и поэт Юрий Олеша, подаривший миру роман-сказку "Три толстяка", повесть "Зависть" и десятки других талантливых произведений. 98 лет исполнилось бы великой советской актрисе Римме Марковой, воплотившей на экранах образ сильной женщины: Надежду Петровну - в "Бабьем царстве", Василису – в "Вечным зове", хирурга Веру Семеновну – в "Покровских воротах".Также 3 марта родились советский космонавт Владимир Коваленок, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, американские актрисы Джули Боуэн, Джессика Бил и другие.
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общество, новости, праздники и памятные даты, миа "россия сегодня", в мире, история
Какой сегодня праздник: 3 марта

Что празднуют в России и в мире 3 марта

00:00 03.03.2023
 
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма Покровские ворота
© Фото: kino-teatr.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 3 марта мир любуется дикой природой и ждет чуда, грузины чествуют матерей, а японцы – девочек. А еще в этот день в России началось правление династии Романовых.

Что празднуют в мире

Всемирный день дикой природы учрежден в 2013 году. Его цель – напоминание человечеству о том, как важно бережно относиться к природе и бороться с любыми проявлениями браконьерства.
Читающая публика мира и любители словесности празднуют Всемирный день писателя. Это не только профессиональный праздник литераторов, это еще и повод вспомнить о важности роли этой профессии в обществе.
Также 3 марта отмечается Всемирный день слуха, который учредила ВОЗ в 2007 году.
В Грузии - День матери, в Японии - Хинамацури - День девочек, когда японцы устраивают выставки нарядных кукол.
С приходом весны многие ждут перемен и, конечно, чудес. Если очень захотеть, они могут свершиться в День ожидания чуда, который выпадает на третий календарный день марта.

Знаменательные события

В 1613 году Земский собор Руси избрал на царствование Михаила Федоровича, который стал родоначальником династии Романовых.
В 1861 году император Российской империи Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.
В 1876 году Кокандское ханство - государство на территории нынешнего Узбекистана - присоединилось к России под названием Ферганская область.
В 1920 году в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати - ныне Центральный Дом журналиста.

Кто родился

3 марта 1899 года родился русский писатель и поэт Юрий Олеша, подаривший миру роман-сказку "Три толстяка", повесть "Зависть" и десятки других талантливых произведений.
98 лет исполнилось бы великой советской актрисе Римме Марковой, воплотившей на экранах образ сильной женщины: Надежду Петровну - в "Бабьем царстве", Василису – в "Вечным зове", хирурга Веру Семеновну – в "Покровских воротах".
Также 3 марта родились советский космонавт Владимир Коваленок, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, американские актрисы Джули Боуэн, Джессика Бил и другие.
 
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