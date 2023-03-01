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Какой сегодня праздник: 1 марта - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Какой сегодня праздник: 1 марта
Какой сегодня праздник: 1 марта - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Какой сегодня праздник: 1 марта
Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-03-01T00:00
2023-02-28T21:51
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне посвятили дату пушистым питомцам – кошкам. А еще в этот день была опубликована первая книга предсказаний Нострадамуса.Что празднуют в РоссииСвой праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД РФ. 1 марта 1919 года начал работать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Дата считается днем образования экспертно-криминалистической службы России.Также страна отмечает День хостинг-провайдера. Это профессиональный праздник специалистов, которые дают возможность доступа к интернету. Кстати, российский хостинг является одним из передовых в мире.Своего дня удостоились и любимые домашние питомцы – кошки. Праздник актуален для всех, кто держит дома кота или кошку. В этот день будет не лишним уделить им особое внимание, подарить угощение или искупать в хозяйской ласке.Чем дата важна для других странВся планета отмечает Всемирный день гражданской обороны. Цель праздника – пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.А еще в мире – Международный день детского телевидения и радиовещания.Национальные женские праздники: День бабушек во Франции и День цветных женщин в США.Знаменательные событияВ 1325 год году Москва стала церковным центром Руси: московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.В 1555 год году французский провидец Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".В 1869 год году русский ученый Дмитрий Менделеев составил периодическую систему химических элементов, впоследствии названную таблицей Менделеева.В 1872 году на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо был образован первый в мире биосферный заповедник – Йеллоустон.Кто родился1 марта 1445 года родился итальянский живописец Сандро Боттичелли, вошедший в историю как один из наиболее выдающихся флорентийских художников эпохи Возрождения. Боттичелли называют "певцом женской красоты". Его самые знаменитые работы: "Весна", "Рождение Венеры", "Мадонна с младенцем", "Поклонение волхвов".213 лет назад, в 1810 году, на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового пианистического искусства. Шопен – один из основоположников польской композиторской школы.Также 1 марта родились экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, российские актрисы Настасья Самбурская, Агата Муцениеце и певица Анна Семенович, канадский певец Джастин Бибер и другие.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 1 марта

Что отмечают в России и в мире в среду, 1 марта

00:00 01.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевкошка и роза
кошка и роза - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне посвятили дату пушистым питомцам – кошкам. А еще в этот день была опубликована первая книга предсказаний Нострадамуса.

Что празднуют в России

Свой праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД РФ. 1 марта 1919 года начал работать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Дата считается днем образования экспертно-криминалистической службы России.
Также страна отмечает День хостинг-провайдера. Это профессиональный праздник специалистов, которые дают возможность доступа к интернету. Кстати, российский хостинг является одним из передовых в мире.
Своего дня удостоились и любимые домашние питомцы – кошки. Праздник актуален для всех, кто держит дома кота или кошку. В этот день будет не лишним уделить им особое внимание, подарить угощение или искупать в хозяйской ласке.

Чем дата важна для других стран

Вся планета отмечает Всемирный день гражданской обороны. Цель праздника – пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.
А еще в мире – Международный день детского телевидения и радиовещания.
Национальные женские праздники: День бабушек во Франции и День цветных женщин в США.

Знаменательные события

В 1325 год году Москва стала церковным центром Руси: московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.
В 1555 год году французский провидец Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".
В 1869 год году русский ученый Дмитрий Менделеев составил периодическую систему химических элементов, впоследствии названную таблицей Менделеева.
В 1872 году на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо был образован первый в мире биосферный заповедник – Йеллоустон.

Кто родился

1 марта 1445 года родился итальянский живописец Сандро Боттичелли, вошедший в историю как один из наиболее выдающихся флорентийских художников эпохи Возрождения. Боттичелли называют "певцом женской красоты". Его самые знаменитые работы: "Весна", "Рождение Венеры", "Мадонна с младенцем", "Поклонение волхвов".
213 лет назад, в 1810 году, на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового пианистического искусства. Шопен – один из основоположников польской композиторской школы.
Также 1 марта родились экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, российские актрисы Настасья Самбурская, Агата Муцениеце и певица Анна Семенович, канадский певец Джастин Бибер и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Каким в Крыму будет первый день весны
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
21:58Главные события и заявления дня: 28 февраля
21:44Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март
21:28Главные события Крыма за день: 28 февраля
21:11В США сделали заявление о поставках новых истребителей Украине
20:52Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуацию
20:34Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения
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