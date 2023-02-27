Рейтинг@Mail.ru
Умер политолог Глеб Павловский - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230227/umer-politolog-gleb-pavlovskiy-1127215929.html
Умер политолог Глеб Павловский
Умер политолог Глеб Павловский - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Умер политолог Глеб Павловский
На 72-м году жизни скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом со ссылкой на Марата Гельмана* сообщают РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T10:45
2023-02-27T10:48
утраты
общество
россия
украина
политика
владимир путин (политик)
виктор янукович (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127215788_0:182:2995:1866_1920x0_80_0_0_e783c1852adcf02039b0dd5874fa7fc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На 72-м году жизни скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом со ссылкой на Марата Гельмана* сообщают РИА Новости.Публицист и журналист, политолог и политтехнолог Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя. Бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — выступал учредителем и главным редактором ряда политических СМИ.Основатель и президент "Фонда эффективной политики", разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году. До 2011 года сотрудничал с Администрацией Президента России.С октября 2005 по апрель 2008 года — ведущий программы "Реальная политика" на НТВ.С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России.Сообщалось, что в последнее время он тяжело болел.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127215788_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_9e155cd5992d82c467eea656bd173e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, общество, россия, украина, политика, владимир путин (политик), виктор янукович (политик)
Умер политолог Глеб Павловский

Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни

10:45 27.02.2023 (обновлено: 10:48 27.02.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолитолог Глеб Павловский
Политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На 72-м году жизни скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом со ссылкой на Марата Гельмана* сообщают РИА Новости.
Публицист и журналист, политолог и политтехнолог Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя. Бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — выступал учредителем и главным редактором ряда политических СМИ.
Основатель и президент "Фонда эффективной политики", разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.
Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году. До 2011 года сотрудничал с Администрацией Президента России.
С октября 2005 по апрель 2008 года — ведущий программы "Реальная политика" на НТВ.
С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России.
Сообщалось, что в последнее время он тяжело болел.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
 
УтратыОбществоРоссияУкраинаПолитикаВладимир Путин (политик)Виктор Янукович (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
13:05Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
13:01Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
12:57Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
12:55В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
12:45Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки 1:09
12:35Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
12:24В горах под Севастополем потерялись туристы
12:13Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
12:08Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
12:00Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
11:47Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
11:37Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
11:23Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
11:16Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа
11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
10:49ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб 1:04
10:45Умер политолог Глеб Павловский
10:33Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния