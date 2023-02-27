https://crimea.ria.ru/20230227/umer-politolog-gleb-pavlovskiy-1127215929.html
Умер политолог Глеб Павловский
Умер политолог Глеб Павловский - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Умер политолог Глеб Павловский
На 72-м году жизни скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом со ссылкой на Марата Гельмана* сообщают РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T10:45
2023-02-27T10:45
2023-02-27T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На 72-м году жизни скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом со ссылкой на Марата Гельмана* сообщают РИА Новости.Публицист и журналист, политолог и политтехнолог Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя. Бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — выступал учредителем и главным редактором ряда политических СМИ.Основатель и президент "Фонда эффективной политики", разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году. До 2011 года сотрудничал с Администрацией Президента России.С октября 2005 по апрель 2008 года — ведущий программы "Реальная политика" на НТВ.С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России.Сообщалось, что в последнее время он тяжело болел.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, общество, россия, украина, политика, владимир путин (политик), виктор янукович (политик)
Умер политолог Глеб Павловский
Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни
10:45 27.02.2023 (обновлено: 10:48 27.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На 72-м году жизни скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом со ссылкой на Марата Гельмана* сообщают РИА Новости.
Публицист и журналист, политолог и политтехнолог Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя. Бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — выступал учредителем и главным редактором ряда политических СМИ.
Основатель и президент "Фонда эффективной политики", разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.
Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году. До 2011 года сотрудничал с Администрацией Президента России.
С октября 2005 по апрель 2008 года — ведущий программы "Реальная политика" на НТВ.
С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России.
Сообщалось, что в последнее время он тяжело болел.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента