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Какой сегодня праздник: 26 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Какой сегодня праздник: 26 февраля
Какой сегодня праздник: 26 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Какой сегодня праздник: 26 февраля
26 февраля весь мир никуда не торопится и ищет "нору спящего лета". А еще в этот день был придуман термин "микроб". РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-26T00:00
2023-02-25T23:00
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 26 февраля весь мир никуда не торопится и ищет "нору спящего лета". А еще в этот день был придуман термин "микроб".Что празднуют в миреПланета отмечает оригинальный праздник – Всемирный день неторопливости. Его придумала итальянская ассоциация "Искусство медленно жить", провозгласившая лозунг: "Не торопись и насладись моментом". В этот день принято отдавать предпочтение делам, на которые "хронически не хватает времени" – театрам, хобби, чтению.Еще один забавный праздник приходится на 26 февраля – День поиска норы спящего лета. Видимо, его придумали те, кто очень любит тепло и прятки. Особенно весело праздник проходит в детских учреждениях – детсадах, секциях, анимационных студиях.Знаменательные событияВ 1712 году указом Петра I в Российской империи был основан Тульский оружейный завод.В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре по просьбе ученого Шарля Седийо найти подходящее название микроорганизмам придумал термин "микроб" (от греч. μικρός — малый и βίος — жизнь).В 1935 году шотландский изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания радара.В 1936 году в немецком городе Штутгарте был выпущен первый автомобиль "Фольксваген".В 2014 году в Крыму прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне – у стен парламента собрались сторонники пророссийских сил, чтобы выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы. В ответ лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* собрали группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"*. Произошли массовые столкновения, в результате которых погибли участники митинга со стороны пророссийских сил Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 человек получили ранения.Кто родился26 февраля 1802 года родился французский писатель Виктор Гюго – основоположник французского романтизма, вошедший в историю как борец за свободу и гуманистические идеалы. Произведения Гюго, покорившие мир: "Человек, который смеется", "Отверженные", "Собор Парижской Богоматери".В 1869 году на свет появилась советская революционерка, партийный деятель, жена и соратница Ленина Надежда Крупская. Она одна из создателей советской системы народного образования, целью которого было не только обучение, но и идейное воспитание. Крупская также автор многочисленных работ о Ленине.В 1929 году родился американский промышленник, изобретатель джинсов Леви Страусс.В 1941-м родился советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Евгений Жариков. Зритель полюбил его за роль молодого дипломата Вадима в комедии про дикарей-курортников "Три плюс два". Жариков снялся в фильмах "Рожденная революцией" (про советскую милицию), "Долгая дорога в дюнах", "Первая конная", "Я остаюсь" и других.Также 26 февраля родились президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, российский артист балета Гедиминас Таранда, французская певица Элен Сегара и другие.* Запрещенные в РФ организации
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 26 февраля

Что отмечают в России и в мире в воскресенье, 26 февраля

00:00 26.02.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота завода Volkswagen. Архивное фото
Работа завода Volkswagen. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 26 февраля весь мир никуда не торопится и ищет "нору спящего лета". А еще в этот день был придуман термин "микроб".

Что празднуют в мире

Планета отмечает оригинальный праздник – Всемирный день неторопливости. Его придумала итальянская ассоциация "Искусство медленно жить", провозгласившая лозунг: "Не торопись и насладись моментом". В этот день принято отдавать предпочтение делам, на которые "хронически не хватает времени" – театрам, хобби, чтению.
Еще один забавный праздник приходится на 26 февраля – День поиска норы спящего лета. Видимо, его придумали те, кто очень любит тепло и прятки. Особенно весело праздник проходит в детских учреждениях – детсадах, секциях, анимационных студиях.

Знаменательные события

В 1712 году указом Петра I в Российской империи был основан Тульский оружейный завод.
В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре по просьбе ученого Шарля Седийо найти подходящее название микроорганизмам придумал термин "микроб" (от греч. μικρός — малый и βίος — жизнь).
В 1935 году шотландский изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания радара.
В 1936 году в немецком городе Штутгарте был выпущен первый автомобиль "Фольксваген".
В 2014 году в Крыму прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне – у стен парламента собрались сторонники пророссийских сил, чтобы выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы. В ответ лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* собрали группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"*. Произошли массовые столкновения, в результате которых погибли участники митинга со стороны пророссийских сил Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 человек получили ранения.

Кто родился

26 февраля 1802 года родился французский писатель Виктор Гюго – основоположник французского романтизма, вошедший в историю как борец за свободу и гуманистические идеалы. Произведения Гюго, покорившие мир: "Человек, который смеется", "Отверженные", "Собор Парижской Богоматери".
В 1869 году на свет появилась советская революционерка, партийный деятель, жена и соратница Ленина Надежда Крупская. Она одна из создателей советской системы народного образования, целью которого было не только обучение, но и идейное воспитание. Крупская также автор многочисленных работ о Ленине.
В 1929 году родился американский промышленник, изобретатель джинсов Леви Страусс.
В 1941-м родился советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Евгений Жариков. Зритель полюбил его за роль молодого дипломата Вадима в комедии про дикарей-курортников "Три плюс два". Жариков снялся в фильмах "Рожденная революцией" (про советскую милицию), "Долгая дорога в дюнах", "Первая конная", "Я остаюсь" и других.
Также 26 февраля родились президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, российский артист балета Гедиминас Таранда, французская певица Элен Сегара и другие.
* Запрещенные в РФ организации
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В воскресенье в Крым заглянет весна
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
23:56Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
23:18Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
22:09Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС
20:54Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза
20:25Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под Артемовском
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19:38Российская миссия на Луну стартует 13 июля
19:17Где в Крыму сохранилась нетронутая степь
19:01Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
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