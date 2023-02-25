https://crimea.ria.ru/20230225/Kakoy-segodnya-prazdnik-25-fevralya_-1117983774.html

Какой сегодня праздник: 25 февраля

Какой сегодня праздник: 25 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Какой сегодня праздник: 25 февраля

В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1956 году Никита Хрущев развенчал "культ личности". В этот день Кувейт празднует Национальный день страны. А еще РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-25T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1956 году Никита Хрущев развенчал "культ личности". В этот день Кувейт празднует Национальный день страны. А еще 25 февраля родились режиссер Алексей Балабанов и художник Пьер Ренуар.Праздники и событияВ Кувейте - Национальный день государства. 25 февраля 1961 года Кувейт освободился от британского протектората, на трон новой независимой страны был коронован эмир Абдала ас-Салем ас-Сабах. Праздник отмечается митингами, концертами, салютами.В 1836 году американский оружейник Сэмюэл Кольт получил патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра – первый автоматический "Кольт".В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Иосифа Сталина.В 1992 году было образовано Российское космическое агентство, являющееся правопреемником Министерства общего машиностроения СССР.Кто родился25 февраля 1707 года родился итальянский драматург Карло Гольдони, основоположник итальянской буржуазной драмы. За один только 1750 год он написал 16 комедий. В их числе шедевры: "Лжец", "Кофейня", "Семейство антиквара", "Бабьи сплетни". А за период 1756-62 годов он написал еще около 60 пьес, включая знаменитую "Трактирщицу".В 1841 году на свет появился французский живописец, график и скульптор Пьер Огюст Ренуар. Он считается одной из ведущих фигур в импрессионизме. За все время живописец создал больше тысячи полотен. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара "единственным великим художником, не написавшим за свою жизнь ни одной печальной картины".152 года назад, в 1871 году, родилась украинская поэтесса и писательница Леся Украинка.А в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург) родился Алексей Балабанов - один из самых неоднозначных российских кинорежиссеров. Среди его фильмов - "Брат" с Сергеем Бодровым-младшим, "Про уродов и людей", "Груз 200", "Брат-2", "Жмурки", "Мне не больно", "Морфий".Также 25 февраля родились полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, композитор Алексей Гарнизов, американская актриса Теа Леони, канадский певец Дэниел Паутер и другие.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты