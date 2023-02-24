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Сухая прохлада: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Сухая прохлада: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Сухая прохлада: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и прохладная погода, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T00:01
2023-02-24T00:01
2023-02-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и прохладная погода, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.На курортах полуострова без осадков, солнце периодически будет скрываться за облаками.В Ялте и Алуште температура воздуха в ночные часы не поднимется выше 0...+2 градусов, днем будет +4...+6. В Евпатории ночью морозно (до -7), днем +3...+5 градусов. В Судаке ночью 0...-2, днем +4...+6. В Феодосии -1...+1 ночью и до +6 градусов днем.По прогнозам центра погоды "ФОБОС", к субботе Крым окажется на периферии теплого сектора атлантического циклона, пойдет черноморское и средиземноморское тепло. Температура существенно повысится, осадки маловероятны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму холодный фронт сменится апрельским тепломРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
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новости крыма, крым, крымская погода, симферополь, крымский гидрометцентр, севастопольские секреты, ялта-45, алушта, судак, феодосия, евпатория
Сухая прохлада: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды для Крыма на 24 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и прохладная погода, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9, на южном побережье -3…+2 градуса; днем +3…+8, в горах -3…+2", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +6...+8.
В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.
На курортах полуострова без осадков, солнце периодически будет скрываться за облаками.
В Ялте и Алуште температура воздуха в ночные часы не поднимется выше 0...+2 градусов, днем будет +4...+6.
В Евпатории ночью морозно (до -7), днем +3...+5 градусов. В Судаке ночью 0...-2, днем +4...+6. В Феодосии -1...+1 ночью и до +6 градусов днем.
По прогнозам центра погоды "ФОБОС", к субботе Крым окажется на периферии теплого сектора атлантического циклона, пойдет черноморское и средиземноморское тепло.
Температура существенно повысится, осадки маловероятны.
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