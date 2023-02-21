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РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека" - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека" - РИА Новости Крым, 21.02.2023
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
льготной государственной программы "Сельская ипотека" по выдаче кредитов на покупку жилья в сельской местности, сообщает банк. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T13:01
2023-02-21T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) возобновил приём заявок в рамках льготной государственной программы "Сельская ипотека" по выдаче кредитов на покупку жилья в сельской местности, сообщает банк.Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на срок от 3 до 25 лет на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. Если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше 5 лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. В рамках программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 тысяч рублей, максимальная сумма - 5 миллионов рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 миллиона рублей на приобретение недвижимости в Республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской областях.В РНКБ напомнили, что банк также является активным участником льготных госпрограмм "Господдержка", "Семейная ипотека" и "IT-ипотека".
https://crimea.ria.ru/20230209/rnkb-malomu-biznesu-v-krymu-prodlili-programmu-lgotnogo-kreditovaniya-1126884490.html
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рнкб (пао), крым, новости, экономика, финансы, новости крыма
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"

РНКБ: в рамках программы "Сельская ипотека" банк уже выдал 1,5 миллиарда рублей

13:01 21.02.2023
 
© Слепцов АлександРНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме Сельская ипотека
© Слепцов Александ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) возобновил приём заявок в рамках льготной государственной программы "Сельская ипотека" по выдаче кредитов на покупку жилья в сельской местности, сообщает банк.
"В рамках этой программы банк уже выдал 1,5 миллиарда рублей ипотечных кредитов. Благодаря мерам государственной поддержки тысячи семей могут приобрести жилье в ипотеку в Крыму на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на срок от 3 до 25 лет на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. Если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше 5 лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года.
В рамках программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 тысяч рублей, максимальная сумма - 5 миллионов рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 миллиона рублей на приобретение недвижимости в Республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской областях.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 15:54
РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования
В РНКБ напомнили, что банк также является активным участником льготных госпрограмм "Господдержка", "Семейная ипотека" и "IT-ипотека".
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