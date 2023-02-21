https://crimea.ria.ru/20230221/rnkb-vozobnovil-priem-zayavok-po-gosprogramme-selskaya-ipoteka-1127123677.html
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека" - РИА Новости Крым, 21.02.2023
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
льготной государственной программы "Сельская ипотека" по выдаче кредитов на покупку жилья в сельской местности, сообщает банк. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T13:01
2023-02-21T13:01
2023-02-21T13:01
рнкб (пао)
крым
новости
экономика
финансы
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127123283_0:48:928:570_1920x0_80_0_0_42971976aeeaca4701288e989dc8668a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) возобновил приём заявок в рамках льготной государственной программы "Сельская ипотека" по выдаче кредитов на покупку жилья в сельской местности, сообщает банк.Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на срок от 3 до 25 лет на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. Если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше 5 лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. В рамках программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 тысяч рублей, максимальная сумма - 5 миллионов рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 миллиона рублей на приобретение недвижимости в Республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской областях.В РНКБ напомнили, что банк также является активным участником льготных госпрограмм "Господдержка", "Семейная ипотека" и "IT-ипотека".
https://crimea.ria.ru/20230209/rnkb-malomu-biznesu-v-krymu-prodlili-programmu-lgotnogo-kreditovaniya-1126884490.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127123283_52:0:876:618_1920x0_80_0_0_f48149a846ed99f19a29225e22d02cf9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), крым, новости, экономика, финансы, новости крыма
РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
РНКБ: в рамках программы "Сельская ипотека" банк уже выдал 1,5 миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) возобновил приём заявок в рамках льготной государственной программы "Сельская ипотека" по выдаче кредитов на покупку жилья в сельской местности, сообщает банк.
"В рамках этой программы банк уже выдал 1,5 миллиарда рублей ипотечных кредитов. Благодаря мерам государственной поддержки тысячи семей могут приобрести жилье в ипотеку в Крыму на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на срок от 3 до 25 лет на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. Если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше 5 лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года.
В рамках программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 тысяч рублей, максимальная сумма - 5 миллионов рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 миллиона рублей на приобретение недвижимости в Республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской областях.
В РНКБ напомнили, что банк также является активным участником льготных госпрограмм "Господдержка", "Семейная ипотека" и "IT-ипотека".