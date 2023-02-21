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Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками
Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками
Простым россиянам не жаль богатых соотечественников, которые в результате санкций потеряли на Западе свои деньги, яхты и дворцы. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T14:47
2023-02-21T14:47
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
политика
общество
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Простым россиянам не жаль богатых соотечественников, которые в результате санкций потеряли на Западе свои деньги, яхты и дворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир путин в послании Федеральному Собранию."Добавлю одну простую, но очень важную вещь: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит", - сказал российский лидер.По словам Путина, последние события убедительно показали, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капитала оказался "призраком" и "фальшивкой". Те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли, констатировал он.Глава государства также отметил, что для РФ является "нетерпимым" положение, когда крупные российские бизнесмены, отвечающие за работу стратегических предприятий, оказываются в зависимости от иностранных правительств, ведущих в отношении России недружественную политику.Альтернативой этому, по словам президента, является выбор быть со своей Родиной, работать для соотечественников, менять жизнь вокруг себя в городах, поселках и в целом в стране."Таких предпринимателей, настоящих бойцов, у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", - добавил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Главное из послания Путина Федеральному СобраниюПокинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавшихЯщик Пандоры: Песков о предложении лишать имущества уехавших россиян
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, общество, санкции против россии, в мире
Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками

Путин: никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт и дворцов

14:47 21.02.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Простым россиянам не жаль богатых соотечественников, которые в результате санкций потеряли на Западе свои деньги, яхты и дворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир путин в послании Федеральному Собранию.
"Добавлю одну простую, но очень важную вещь: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит", - сказал российский лидер.
По словам Путина, последние события убедительно показали, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капитала оказался "призраком" и "фальшивкой". Те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли, констатировал он.
Глава государства также отметил, что для РФ является "нетерпимым" положение, когда крупные российские бизнесмены, отвечающие за работу стратегических предприятий, оказываются в зависимости от иностранных правительств, ведущих в отношении России недружественную политику.
"У каждого есть возможность выбора. Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место в привлекательной западной столице или курорта. Это право любого человека. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут. Они там второй сорт", - подчеркнул Путин.
Альтернативой этому, по словам президента, является выбор быть со своей Родиной, работать для соотечественников, менять жизнь вокруг себя в городах, поселках и в целом в стране.
"Таких предпринимателей, настоящих бойцов, у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", - добавил российский лидер.
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Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)ПолитикаОбществоСанкции против РоссииВ мире
 
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