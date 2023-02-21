https://crimea.ria.ru/20230221/putin-dlya-zapada-bogatye-rossiyane-vsegda-budut-vtorosortnymi-chuzhakami-1127128902.html

Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками

Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками

Простым россиянам не жаль богатых соотечественников, которые в результате санкций потеряли на Западе свои деньги, яхты и дворцы. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T14:47

2023-02-21T14:47

2023-02-21T14:47

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

политика

общество

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Простым россиянам не жаль богатых соотечественников, которые в результате санкций потеряли на Западе свои деньги, яхты и дворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир путин в послании Федеральному Собранию."Добавлю одну простую, но очень важную вещь: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит", - сказал российский лидер.По словам Путина, последние события убедительно показали, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капитала оказался "призраком" и "фальшивкой". Те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли, констатировал он.Глава государства также отметил, что для РФ является "нетерпимым" положение, когда крупные российские бизнесмены, отвечающие за работу стратегических предприятий, оказываются в зависимости от иностранных правительств, ведущих в отношении России недружественную политику.Альтернативой этому, по словам президента, является выбор быть со своей Родиной, работать для соотечественников, менять жизнь вокруг себя в городах, поселках и в целом в стране."Таких предпринимателей, настоящих бойцов, у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", - добавил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Главное из послания Путина Федеральному СобраниюПокинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавшихЯщик Пандоры: Песков о предложении лишать имущества уехавших россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, общество, санкции против россии, в мире