https://crimea.ria.ru/20230220/v-rossii-startovala-korotkaya-rabochaya-nedelya-1127083976.html

В России стартовала короткая рабочая неделя

В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 20.02.2023

В России стартовала короткая рабочая неделя

В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные. РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T08:42

2023-02-20T08:42

2023-02-20T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные.При этом продолжительность рабочего дня в среду, 22 февраля, будет короче на час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Так что у всех, кто работает пять дней, рабочая неделя продлится только три. Но при шестидневной трудовой неделе, суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия