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В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 20.02.2023
В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T08:42
2023-02-20T08:42
2023-02-20T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные.При этом продолжительность рабочего дня в среду, 22 февраля, будет короче на час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Так что у всех, кто работает пять дней, рабочая неделя продлится только три. Но при шестидневной трудовой неделе, суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия
В России стартовала короткая рабочая неделя
Роструд: россиян ждет 3-дневная рабочая неделя и длинные выходные
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные.
"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля", — напомнили в Роструде.
При этом продолжительность рабочего дня в среду, 22 февраля, будет короче на час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
Так что у всех, кто работает пять дней, рабочая неделя продлится только три. Но при шестидневной трудовой неделе, суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.
Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.