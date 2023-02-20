Рейтинг@Mail.ru
В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230220/v-rossii-startovala-korotkaya-rabochaya-nedelya-1127083976.html
В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 20.02.2023
В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T08:42
2023-02-20T08:42
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/72/1118397251_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_3bdd565995cb0340f7a33a11366762ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные.При этом продолжительность рабочего дня в среду, 22 февраля, будет короче на час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Так что у всех, кто работает пять дней, рабочая неделя продлится только три. Но при шестидневной трудовой неделе, суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/72/1118397251_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_db953cb79672354f494a01624fd91358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, россия
В России стартовала короткая рабочая неделя

Роструд: россиян ждет 3-дневная рабочая неделя и длинные выходные

08:42 20.02.2023
 
© Фото: pixabayКалендарь
Календарь
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России стартовала короткая рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные.
"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля", — напомнили в Роструде.
При этом продолжительность рабочего дня в среду, 22 февраля, будет короче на час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
Так что у всех, кто работает пять дней, рабочая неделя продлится только три. Но при шестидневной трудовой неделе, суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.
Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:57Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России
08:52Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТП
08:42В России стартовала короткая рабочая неделя
08:22Что можно и нельзя делать делать на Масленицу
07:53Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
07:25Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – эксперт
07:02Будут ли повышать тарифы ЖКХ в Херсонской области – Сальдо
00:01Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
21:30Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
20:38Главные новости и заявления дня: 19 февраля
20:06Голая правда: почему люди становятся нудистами
19:30В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом
18:54Девушка погибла при обстреле Белгородской области
18:46Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"
18:31На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны
17:3840 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли Донецк
17:18Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины
17:15Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ
17:15Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик
Лента новостейМолния