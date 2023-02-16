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МФЦ с выездом на дом: в Херсонской области работают мобильные офисы
МФЦ с выездом на дом: в Херсонской области работают мобильные офисы - РИА Новости Крым, 16.02.2023
МФЦ с выездом на дом: в Херсонской области работают мобильные офисы
Мобильные социальные офисы работают в Херсонской области, в них жители отдаленных и опасных районов региона могут получить ряд услуг и обратиться за выплатами... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T15:00
2023-02-16T15:00
2023-02-16T15:00
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Мобильные социальные офисы работают в Херсонской области, в них жители отдаленных и опасных районов региона могут получить ряд услуг и обратиться за выплатами. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.В мобильном офисе работают сотрудники минсоцполитики Херсонской области, Пенсионного фонда, МФЦ. В ближайшее время к ним присоединятся и специалисты миграционной службы."То есть офис приезжает прямо к дому и оказывает комплекс услуг. Этот проект получил обратную связь и благодарность от людей, у которых не было возможности выехать. Особенно это касается маломобильных граждан. Есть люди, которые впервые обращаются за пенсионной выплатой, социальными пособиями. Теперь, благодаря работе этого офиса охват жителей услугами увеличился и выплаты выросли", - добавила она.К работе мобильного офиса вскоре подключатся сотрудники "Промсвязьбанка" и "Международного расчетного банка", которые также будут выезжать в отдаленные регионы, оказывать консультативные услуги и выдавать карты."Мы максимально стараемся уходить от наличных средств, потому как это не безопасно и не совсем эффективно. Безналичные расчеты дадут возможность выстроить определенные выплатные дни. Сегодня у нас это происходит с 7 по 25 числа, потому что нет ни физической возможности, ни ресурса, ни почтальонов, чтобы производить их в конкретные даты. Потихоньку прорабатываем это с банками, которые стараются максимально охватить сеть наших муниципалитетов для установки банкоматов и открытия там отделений", - подытожила министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыПутин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ
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Алла Бархатнова: в Херсонской области курсируют мобильные офисы МФЦ для оказания услуг и назначения выплат
В Херсонской области курсируют мобильные офисы МФЦ для оказания услуг и назначения выплат
2023-02-16T15:00
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херсонская область, геническ, пенсионный фонд рф, соцзащита, общество, мфц, новости
МФЦ с выездом на дом: в Херсонской области работают мобильные офисы
В Херсонской области курсируют мобильные офисы МФЦ для оказания услуг и назначения выплат
ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Мобильные социальные офисы работают в Херсонской области, в них жители отдаленных и опасных районов региона могут получить ряд услуг и обратиться за выплатами. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
"У нас большая территория и расстояние между поселками составляет минимум 15 км. Не все жители могут выехать, так как есть сложности с состоянием дорог и работой транспорта, плюс есть 15-километровая зона, которая постоянно подвергается обстрелам. Мы нашли выход, и сегодня у нас прекрасно работает мобильный социальный офис. Он выезжает в самые труднодоступные поселки и 15-километровую зону", - рассказала она.
В мобильном офисе работают сотрудники минсоцполитики Херсонской области, Пенсионного фонда, МФЦ. В ближайшее время к ним присоединятся и специалисты миграционной службы.
"То есть офис приезжает прямо к дому и оказывает комплекс услуг. Этот проект получил обратную связь и благодарность от людей, у которых не было возможности выехать. Особенно это касается маломобильных граждан. Есть люди, которые впервые обращаются за пенсионной выплатой, социальными пособиями. Теперь, благодаря работе этого офиса охват жителей услугами увеличился и выплаты выросли", - добавила она.
К работе мобильного офиса вскоре подключатся сотрудники "Промсвязьбанка" и "Международного расчетного банка", которые также будут выезжать в отдаленные регионы, оказывать консультативные услуги и выдавать карты.
"Мы максимально стараемся уходить от наличных средств, потому как это не безопасно и не совсем эффективно. Безналичные расчеты дадут возможность выстроить определенные выплатные дни. Сегодня у нас это происходит с 7 по 25 числа, потому что нет ни физической возможности, ни ресурса, ни почтальонов, чтобы производить их в конкретные даты. Потихоньку прорабатываем это с банками, которые стараются максимально охватить сеть наших муниципалитетов для установки банкоматов и открытия там отделений", - подытожила министр.
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