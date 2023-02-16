https://crimea.ria.ru/20230216/massovoe-otklyuchenie-bolee-30-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-sveta-1126990260.html

Массовое отключение: более 30 улиц Симферополя останутся без света

Массовое отключение: более 30 улиц Симферополя останутся без света - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Массовое отключение: более 30 улиц Симферополя останутся без света

Более 30 улиц и шесть садовых товариществ Симферополя в четверг останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T07:26

2023-02-16T07:26

2023-02-16T07:26

отключение электроэнергии в крыму

городская среда

жкх

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Более 30 улиц и шесть садовых товариществ Симферополя в четверг останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Так, без света останутся улицы Грибоедова (1-20/8), Киевская (48-50/35, 69-71/12), проспект Победы (1-13) и проспект Кирова (51), Шмидта (8-35), Тургенева (1, 2), Киевская/ Шмидта, Сенная (1-27), Дружбы (24-62, 65-93), Красных Зорь (25-40), Днепровская (29-85), Табачная (1-28),1-й Конной Армии (48-76, 19А-25А), Аянская (41-70), Родниковая (36/32), Ялтинское шоссе (33/2), Труда (12-14, 15, 19-23/22), Щаденко (2А-30, 1-17), Ковыльная (3-5А), Парниковая )1-12), Пасечная (1-12), Сотовая (1-12), Северная (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А), Трудовая (1-13), Артиллерийская(67-90), 8 Марта (118-134 А, 153-169/45), Курцовская (41-58/99), Ангарская (1-37), Крылова (108), Кременчугская 924, 19/2), Осипенко (1-25 А), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), переулки Родниковый (21-26), Шмидта (10).Кроме того, электроснабжение будет ограничено в микрорайоне Каменка – садовых товариществах "Пневматика", "Коммунальник", "Мебельщик", "Нерудник", "Электрификатор", "Луч".Ранее в крымской столице без света остались более 40 улиц. Энергетики проводили плановый ремонт электрооборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожает электричество – новые тарифыКогда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – экспертКакие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт

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2023

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