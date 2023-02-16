Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении
МВД Крыма: жителя Джанкойского района задержали за ложные сообщения с угрозами школе
17:25 16.02.2023 (обновлено: 17:29 16.02.2023)
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 34-летнего жителя Джанкойского района за ложные сообщения о подготовке теракта в сельской школе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намереваясь отомстить знакомому, позвонил с мобильного телефона на номер 102 и, представившись чужим именем, сообщил о подготовке акта противоправной деятельности на объекте социальной инфраструктуры в селе Майское", - рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обследовали территорию школы, а также провели санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого злоумышленника. При проведении осмотров объектов никаких опасных предметов обнаружено не было.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего жителя Джанкойского района. В ходе разбирательств установлено, что мужчина, на которого ранее указал задержанный, не причастен", - добавили в пресс-службе МВД.
Возбуждено уголовное дело. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под домашним арестом.