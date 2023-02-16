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Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении
Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении
Правоохранители задержали 34-летнего жителя Джанкойского района за ложные сообщения о подготовке теракта в сельской школе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T17:25
2023-02-16T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 34-летнего жителя Джанкойского района за ложные сообщения о подготовке теракта в сельской школе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обследовали территорию школы, а также провели санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого злоумышленника. При проведении осмотров объектов никаких опасных предметов обнаружено не было.Возбуждено уголовное дело. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под домашним арестом.
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Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении

МВД Крыма: жителя Джанкойского района задержали за ложные сообщения с угрозами школе

17:25 16.02.2023 (обновлено: 17:29 16.02.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 34-летнего жителя Джанкойского района за ложные сообщения о подготовке теракта в сельской школе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намереваясь отомстить знакомому, позвонил с мобильного телефона на номер 102 и, представившись чужим именем, сообщил о подготовке акта противоправной деятельности на объекте социальной инфраструктуры в селе Майское", - рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обследовали территорию школы, а также провели санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого злоумышленника. При проведении осмотров объектов никаких опасных предметов обнаружено не было.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего жителя Джанкойского района. В ходе разбирательств установлено, что мужчина, на которого ранее указал задержанный, не причастен", - добавили в пресс-службе МВД.
Возбуждено уголовное дело. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под домашним арестом.
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