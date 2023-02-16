https://crimea.ria.ru/20230216/grozil-shkole-v-krymu-zaderzhali-podozrevaemogo-v-lozhnom-soobschenii-1127028086.html

Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении

Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении

Правоохранители задержали 34-летнего жителя Джанкойского района за ложные сообщения о подготовке теракта в сельской школе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T17:25

2023-02-16T17:25

2023-02-16T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 34-летнего жителя Джанкойского района за ложные сообщения о подготовке теракта в сельской школе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обследовали территорию школы, а также провели санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого злоумышленника. При проведении осмотров объектов никаких опасных предметов обнаружено не было.Возбуждено уголовное дело. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под домашним арестом.

https://crimea.ria.ru/20230116/v-kerchi-zaminirovali-vse-shkoly--provoditsya-evakuatsiya-1126412571.html

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