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РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму
РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2023
РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму
РНКБ Банк (ПАО) открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей для ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" на... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:00
2023-02-15T12:00
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей для ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" на строительство первой очереди курортно-рекреационного комплекса "Мойнако Ривьера", сообщает банк.Комплекс площадью 30 гектаров возле озера Мойнаки в Евпатории будет включать в себя жилые дома и апартаменты, коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр и другие объекты. Ориентировочная площадь жилой недвижимости составит 200 тысяч квадратных метров, апарт-отелей - 100 тысяч квадратных метров.Общие социальные обязательства инвесторов составляют около 2,5 миллиардов рублей. Каждый инвестор передаст в собственность региона не менее 5% площадей квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и не менее 10% площадей квартир для граждан, являющихся участниками государственных жилищных программ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму постоят два курортных комплекса за 49 млрд рублейВ Евпатории откроют детский оздоровительный центр для переболевших covidКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
https://crimea.ria.ru/20230213/novaya-evpatoriya-chto-dast-krymu-gorod-v-gorode-na-zapadnom-poberezhe-1126960214.html
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рнкб (пао), евпатория, туризм в крыму, инвестиции, экономика, новости крыма, крым, мойнако ривьера
РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму

РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Евпатории

12:00 15.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей для ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" на строительство первой очереди курортно-рекреационного комплекса "Мойнако Ривьера", сообщает банк.
Комплекс площадью 30 гектаров возле озера Мойнаки в Евпатории будет включать в себя жилые дома и апартаменты, коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр и другие объекты. Ориентировочная площадь жилой недвижимости составит 200 тысяч квадратных метров, апарт-отелей - 100 тысяч квадратных метров.
Общие социальные обязательства инвесторов составляют около 2,5 миллиардов рублей. Каждый инвестор передаст в собственность региона не менее 5% площадей квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и не менее 10% площадей квартир для граждан, являющихся участниками государственных жилищных программ.
"Мы рады принимать участие в реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в курортной сфере полуострова. Банк РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами для финансирования бизнеса в соответствии с требованиями законодательства", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
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