https://crimea.ria.ru/20230215/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-kompleksa-moynako-rivera-v-krymu-1126988196.html

РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму

РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2023

РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму

РНКБ Банк (ПАО) открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей для ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" на... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T12:00

2023-02-15T12:00

2023-02-15T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей для ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" на строительство первой очереди курортно-рекреационного комплекса "Мойнако Ривьера", сообщает банк.Комплекс площадью 30 гектаров возле озера Мойнаки в Евпатории будет включать в себя жилые дома и апартаменты, коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр и другие объекты. Ориентировочная площадь жилой недвижимости составит 200 тысяч квадратных метров, апарт-отелей - 100 тысяч квадратных метров.Общие социальные обязательства инвесторов составляют около 2,5 миллиардов рублей. Каждый инвестор передаст в собственность региона не менее 5% площадей квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и не менее 10% площадей квартир для граждан, являющихся участниками государственных жилищных программ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму постоят два курортных комплекса за 49 млрд рублейВ Евпатории откроют детский оздоровительный центр для переболевших covidКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

https://crimea.ria.ru/20230213/novaya-evpatoriya-chto-dast-krymu-gorod-v-gorode-na-zapadnom-poberezhe-1126960214.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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