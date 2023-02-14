https://crimea.ria.ru/20230214/den-svyatogo-valentina-dlya-vsekh-li-vlyublennykh-14-fevralya---prazdnik-1126906154.html

День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник?

День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник? - РИА Новости Крым, 10.02.2023

День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник?

РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-14T11:00

2023-02-14T11:00

2023-02-10T16:05

пресс-центр

протоиерей владимир кашлюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля - 11.00. Пресс-конференция "День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля праздник?"Многие россияне пока еще не определились, стоит ли им отмечать День святого Валентина. Одни напоминают, что это католический праздник. Другие не видят ничего плохого в том, чтобы еще раз напомнить родным людям о своих чувствах.Участники:— доцент кафедры культурологии и социокультурного проектирования КФУ им. Вернадского Андрей СИНИЧКИН;— руководитель пресс-службы Крымской митрополии, протоиерей Владимир КАШЛЮК;— доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга ВОЙНОВСКАЯ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, протоиерей владимир кашлюк