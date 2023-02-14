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День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник? - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник?
День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник? - РИА Новости Крым, 10.02.2023
День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник?
РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-14T11:00
2023-02-10T16:05
пресс-центр
протоиерей владимир кашлюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля - 11.00. Пресс-конференция "День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля праздник?"Многие россияне пока еще не определились, стоит ли им отмечать День святого Валентина. Одни напоминают, что это католический праздник. Другие не видят ничего плохого в том, чтобы еще раз напомнить родным людям о своих чувствах.Участники:— доцент кафедры культурологии и социокультурного проектирования КФУ им. Вернадского Андрей СИНИЧКИН;— руководитель пресс-службы Крымской митрополии, протоиерей Владимир КАШЛЮК;— доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга ВОЙНОВСКАЯ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, протоиерей владимир кашлюк

День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля - праздник?

11:00 14.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДень всех влюбленных
День всех влюбленных - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля - 11.00. Пресс-конференция "День Святого Валентина: для всех ли влюбленных 14 февраля праздник?"
Многие россияне пока еще не определились, стоит ли им отмечать День святого Валентина. Одни напоминают, что это католический праздник. Другие не видят ничего плохого в том, чтобы еще раз напомнить родным людям о своих чувствах.

Как относиться к этому дню? В чем сходство в миссиях святого Валентина и святых Петра и Февронии? Стоит ли ограничиваться только памятными датами для проявления чувств к своим близким? Почему сейчас россиянам не хватает положительных эмоций и как это изменить?

Участники:
— доцент кафедры культурологии и социокультурного проектирования КФУ им. Вернадского Андрей СИНИЧКИН;
— руководитель пресс-службы Крымской митрополии, протоиерей Владимир КАШЛЮК;
— доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга ВОЙНОВСКАЯ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрПротоиерей Владимир Кашлюк
 
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