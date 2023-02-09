https://crimea.ria.ru/20230209/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-9-fevralya-1126891956.html
Главные новости и заявления дня: 9 февраля
Главные новости и заявления дня: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Главные новости и заявления дня: 9 февраля
Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам. Сколько жизней унесла трагедия в Новосибирске, и кто ответит за это. Новые данные о погибших и раненных при... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T22:02
2023-02-09T22:02
2023-02-09T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам. Сколько жизней унесла трагедия в Новосибирске, и кто ответит за это. Новые данные о погибших и раненных при землетрясении в Турции. ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье. Жителей Киева просят не выходить на улицы "из-за плохого воздуха".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение в ТурцииЖертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 16 170 человек. Число раненых превысило 64 тысяч.Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года. По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Теракт на СтавропольеСотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Начальник краевого управления принял решение о проведении контртеррористической операции. Чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения, силовики эвакуировали жителей близлежащих домов.Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.Трагедия в НовосибирскеВзрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в четверг 9 февраля около восьми утра по местному времени. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. В региональном минздраве подтвердили гибель семи человек.По уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске задержаны двое жителей Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В настоящее время омичи находятся под стражей. Аварийно-спасательные работы и следствие продолжаются.10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура.Нацпроект по беспилотникамРоссийское правительство подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено специальное совещание. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.Глава государства поручил создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. Также Путин анонсировал проведение специального совещания по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области.Загрязнение воздуха в КиевеВ Киеве ухудшилось качество воздуха, жителям и гостям украинской столицы рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).Столичные власти утверждают, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано, радиационный фон находится в норме. Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра, отметили в КГГА.
https://crimea.ria.ru/20230209/umer-posledniy-predsedatel-soveta-ministrov-rsfsr-ivan-silaev-1126878537.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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главное за день, в мире, турция, взрыв газа в новосибирске, политика, экономика, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам. Сколько жизней унесла трагедия в Новосибирске, и кто ответит за это. Новые данные о погибших и раненных при землетрясении в Турции. ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье. Жителей Киева просят не выходить на улицы "из-за плохого воздуха".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Землетрясение в Турции
Жертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 16 170 человек. Число раненых превысило 64 тысяч.
Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года. По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).
Теракт на Ставрополье
Сотрудники ФСБ нейтрализовали
вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Начальник краевого управления принял решение о проведении контртеррористической операции. Чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения, силовики эвакуировали жителей близлежащих домов.
"Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.
Трагедия в Новосибирске
Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме
на улице Линейной в четверг 9 февраля около восьми утра по местному времени. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. В региональном минздраве подтвердили гибель семи человек
.
По уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске задержаны
двое жителей Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В настоящее время омичи находятся под стражей. Аварийно-спасательные работы и следствие продолжаются.
10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура.
Нацпроект по беспилотникам
Российское правительство подготовит национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной этой теме будет посвящено специальное совещание. Об этом заявил
президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Глава государства поручил создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. Также Путин анонсировал проведение специального совещания по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области.
Загрязнение воздуха в Киеве
В Киеве ухудшилось качество воздуха, жителям и гостям украинской столицы рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает
пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Столичные власти утверждают, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано, радиационный фон находится в норме. Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра, отметили в КГГА.