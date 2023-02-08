https://crimea.ria.ru/20230208/Kakoy-segodnya-prazdnik-8-fevralya_-1117932487.html

Какой сегодня праздник: 8 февраля

Какой сегодня праздник: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Какой сегодня праздник: 8 февраля

Сегодня в России празднует День науки, словенцы читают стихи поэта Прешерна. А еще в этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднует День науки, словенцы читают стихи поэта Прешерна. А еще в этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку.Что празднуют в РоссииДень науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Ивана Павлова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.Чем дата важна для других странВ Словении отмечают День культуры, учрежденный в честь дня рождения поэта и основоположника литературного словенского языка Франце Прешерна (1800-1849).Знаменательные событияВ 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса - со второго и по двенадцатый.В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".Кто родился8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…".Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, глава Сбербанка Герман Греф, Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия, роман костомаров