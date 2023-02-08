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Какой сегодня праздник: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Какой сегодня праздник: 8 февраля
Какой сегодня праздник: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Какой сегодня праздник: 8 февраля
Сегодня в России празднует День науки, словенцы читают стихи поэта Прешерна. А еще в этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднует День науки, словенцы читают стихи поэта Прешерна. А еще в этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку.Что празднуют в РоссииДень науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Ивана Павлова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.Чем дата важна для других странВ Словении отмечают День культуры, учрежденный в честь дня рождения поэта и основоположника литературного словенского языка Франце Прешерна (1800-1849).Знаменательные событияВ 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса - со второго и по двенадцатый.В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".Кто родился8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…".Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, глава Сбербанка Герман Греф, Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров и другие.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия, роман костомаров
Какой сегодня праздник: 8 февраля

Что празднуют в России и в мире 8 февраля

00:00 08.02.2023
 
© РИА Новости . А. Гольцин / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости . А. Гольцин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднует День науки, словенцы читают стихи поэта Прешерна. А еще в этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку.

Что празднуют в России

День науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Ивана Павлова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.
8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.

Чем дата важна для других стран

В Словении отмечают День культуры, учрежденный в честь дня рождения поэта и основоположника литературного словенского языка Франце Прешерна (1800-1849).

Знаменательные события

В 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.
В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса - со второго и по двенадцатый.
В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".

Кто родился

8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.
А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…".
Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, глава Сбербанка Герман Греф, Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров и другие.
 
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