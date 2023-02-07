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Крымская наука на мировой арене: развитие через препятствия
Крымская наука на мировой арене: развитие через препятствия - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Крымская наука на мировой арене: развитие через препятствия
РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T13:00
2023-02-07T13:00
2023-02-07T13:22
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 07 февраля -13.00. Пресс-конференция "Крымская наука на мировой арене: развитие через препятствия".В период дипломатических ограничений и антироссийских санкций Институту биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН удалось не только сохранить международные связи, но и расширить географию сотрудничества. Кроме Гвинеи, Вьетнама и Китая крымские ученые в рамках подписанных в 2022 году соглашений будут работать вместе с коллегами в Сирии, Латинской Америке, Африке.Участники:— директор Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", доктор географических наук Роман ГОРБУНОВ;— заместитель директора по инновационной деятельности Алена РЕЩИКОВА;— учёный секретарь Карадагской научной станции-Природного заповедника РАН-Филиала ФИЦ ИнБЮМ Анастасия ДУБИНИНА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 07 февраля -13.00. Пресс-конференция "Крымская наука на мировой арене: развитие через препятствия".
В период дипломатических ограничений и антироссийских санкций Институту биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН удалось не только сохранить международные связи, но и расширить географию сотрудничества. Кроме Гвинеи, Вьетнама и Китая крымские ученые в рамках подписанных в 2022 году соглашений будут работать вместе с коллегами в Сирии, Латинской Америке, Африке.
Что такое "уникальная научная установка"? Какие открытия были сделаны в прошлом году и о каких научных разработках наших учёных мы услышим в ближайшее время? Какие вызовы сегодня стоят перед российским научным сообществом? Насколько сейчас перспективно связывать свою жизнь с наукой?
— директор Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", доктор географических наук Роман ГОРБУНОВ;
— заместитель директора по инновационной деятельности Алена РЕЩИКОВА;
— учёный секретарь Карадагской научной станции-Природного заповедника РАН-Филиала ФИЦ ИнБЮМ Анастасия ДУБИНИНА.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
.