https://crimea.ria.ru/20230203/Kakoy-segodnya-prazdnik-3-fevralya_-1117913401.html

Какой сегодня праздник: 3 февраля

Какой сегодня праздник: 3 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Какой сегодня праздник: 3 февраля

3 февраля Вьетнам отмечает годовщину основания правящей партии, у американцев кулинарный праздник – День морковного торта. Также в этот день родился автор марша РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-03T00:00

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2023-02-02T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 3 февраля Вьетнам отмечает годовщину основания правящей партии, у американцев кулинарный праздник – День морковного торта. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин.Что празднуют в миреВьетнам празднует День создания коммунистической партии – правящей и единственной законной политической силы в стране. Она была основана 3 февраля 1930 года первым президентом Северного Вьетнама Хо Ши Мином. На сегодняшний день коммунистический партбилет имеют более 3,5 миллионов вьетнамцев.В США – Национальный день морковного торта. Carrot cake стал популярным в 1970-80-е годы, когда в Америке массово стала распространяться пропаганда здорового образа жизни. Морковь использовалась вместо сахара и добавлялась в десерты. С тех пор морковный торт не теряет позиций и является одним из любимых лакомств американцев.В Таиланде в городе Чиангмай начинается одно из самых красивых и впечатляющих событий страны – фестиваль цветов. Само название города переводится как "много цветов". Праздник длится три дня и сопровождается яркими шествиями, выставками, соревнованиями цветочных декораторов, ярмарками и представлениями. В финале выбирают королеву красоты.СобытияВ 1565 году русский царь Иван IV Грозный учредил опричнину. Так называется часть государства, находившаяся в непосредственном управлении царя и служившая ему опорой в борьбе за создание сильной центральной власти.В 1830 году три "великие державы" Европы – Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав тем самым независимость Греции от Османской империи.В 1966 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире приземлилась на поверхность Луны в район Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.Кто родился3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон. В пятнадцать лет он писал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошел его знаменитый Свадебный марш. Еще одно популярное произведение композитора посвящено памяти любимой сестры – "Реквием для Фанни".В 1884 году на свет появился Василий Агапкин – русский военный дирижер и композитор, автор марша "Прощание славянки". Музыку к маршу Агапкин сочинил в 1912 году в честь отправления русских добровольцев на Первую Балканскую войну. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади он дирижировал сводным оркестром.В 1941 году родился советский киносценарист, драматург и прозаик Эдуард Володарский. Его считают мастером слова и авторитетнейшим специалистом в своей области. За свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев. Наиболее известны фильмы: "Мой друг Иван Лапшин", "Емельян Пугачев", "Контракт века", "Штрафбат", "Троцкий".Также 3 февраля родились актер Андрей Чернышов, экс-министр обороны СССР Евгений Шапошников, американская актриса Мора Тирни и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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