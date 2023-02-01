Рейтинг@Mail.ru
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230201/rnkb-obespechil-fiksatsiyu-lgotnogo-proezda-kartoy-v-prigorodnykh-poezdakh-1126707137.html
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах - РИА Новости Крым, 01.02.2023
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах
РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T12:30
2023-02-01T12:30
рнкб (пао)
экономика
общество
железные дороги крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100698/60/1006986008_0:281:2956:1944_1920x0_80_0_0_a32c04236992d8142d243f19e7dd4532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая введена со вторника в крымских пригородных поездах, сообщает банк.Теперь проезд льготных категорий пассажиров в пригородных поездах будет осуществляться только при помощи банковской карты национальной платежной системы "Мир" для фиксации льготы. Достаточно приложить карту к специальному устройству в пригородных кассах, и учет льготной поездки произойдет автоматически.Пассажиры, которые уже используют банковскую карту для фиксации льготного проезда в общественном транспорте Крыма, могут сразу использовать эту же карту в пригородных поездах без дополнительных заявлений. В иных случаях пассажиру следует обратиться в органы соцзащиты или МФЦ для подачи заявления на льготный проезд."Запуск системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте стал новым этапом в реализации долгосрочного регионального проекта "Цифровая среда", который предполагает расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы "Мир", а также внедрение современных цифровых сервисов и услуг на территории Крыма. Проект реализует министерство транспорта Республики Крым совместно с платежной системой "Мир" и банком РНКБ, с 1 февраля к проекту присоединилась Южная пригородная пассажирская компания", - говорится в сообщении.Как отметили в банке, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в Крыму при участии РНКБ началось в 2020 году, к ней присоединилось 100% автотранспортных компаний Крыма. На сегодняшний день 91% пассажиров в транспорте используют карту для проезда, из них 53% – для оплаты, 38% – для учета льготного проезда.
https://crimea.ria.ru/20230131/s-1-fevralya-v-elektrichkakh-kryma-izmenitsya-oplata-proezda-dlya-lgotnikov-1126673874.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100698/60/1006986008_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_509404614891fe8a6dc3fba083693a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), экономика, общество, железные дороги крыма, транспорт

РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах

12:30 01.02.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКрымской железной дороге передан новый электропоезд железнодорожниками России
Крымской железной дороге передан новый электропоезд железнодорожниками России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая введена со вторника в крымских пригородных поездах, сообщает банк.
Теперь проезд льготных категорий пассажиров в пригородных поездах будет осуществляться только при помощи банковской карты национальной платежной системы "Мир" для фиксации льготы. Достаточно приложить карту к специальному устройству в пригородных кассах, и учет льготной поездки произойдет автоматически.
Пассажиры, которые уже используют банковскую карту для фиксации льготного проезда в общественном транспорте Крыма, могут сразу использовать эту же карту в пригородных поездах без дополнительных заявлений. В иных случаях пассажиру следует обратиться в органы соцзащиты или МФЦ для подачи заявления на льготный проезд.
Электричка - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 07:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников
"Запуск системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте стал новым этапом в реализации долгосрочного регионального проекта "Цифровая среда", который предполагает расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы "Мир", а также внедрение современных цифровых сервисов и услуг на территории Крыма. Проект реализует министерство транспорта Республики Крым совместно с платежной системой "Мир" и банком РНКБ, с 1 февраля к проекту присоединилась Южная пригородная пассажирская компания", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в Крыму при участии РНКБ началось в 2020 году, к ней присоединилось 100% автотранспортных компаний Крыма. На сегодняшний день 91% пассажиров в транспорте используют карту для проезда, из них 53% – для оплаты, 38% – для учета льготного проезда.
 
РНКБ (ПАО)ЭкономикаОбществоЖелезные дороги КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:36СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского
12:30РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах
12:28Новые случаи и смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
12:23Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами
11:33Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБ
11:25Артемовск взят в оперативное окружение – советник Пушилина
11:22В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче
11:14Житель Кубани пытался пересечь Крымский мост с фальшивыми правами
11:05Зеленский анонсировал новые отставки чиновников
10:55Жителя Адыгеи будут судить за смертельное ДТП в Крыму
10:36Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море
09:53На Керченской переправе туман – как работают паромы
09:41Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад
09:33Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
08:44Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше
08:21Какие документы чаще других ищут в крымских архивах 2:18
07:59Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля
07:32Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
07:04Вилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследия
00:01Какой будет погода в Крыму 1 февраля
Лента новостейМолния