https://crimea.ria.ru/20230201/rnkb-obespechil-fiksatsiyu-lgotnogo-proezda-kartoy-v-prigorodnykh-poezdakh-1126707137.html
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах - РИА Новости Крым, 01.02.2023
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах
РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T12:30
2023-02-01T12:30
2023-02-01T12:30
рнкб (пао)
экономика
общество
железные дороги крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая введена со вторника в крымских пригородных поездах, сообщает банк.Теперь проезд льготных категорий пассажиров в пригородных поездах будет осуществляться только при помощи банковской карты национальной платежной системы "Мир" для фиксации льготы. Достаточно приложить карту к специальному устройству в пригородных кассах, и учет льготной поездки произойдет автоматически.Пассажиры, которые уже используют банковскую карту для фиксации льготного проезда в общественном транспорте Крыма, могут сразу использовать эту же карту в пригородных поездах без дополнительных заявлений. В иных случаях пассажиру следует обратиться в органы соцзащиты или МФЦ для подачи заявления на льготный проезд."Запуск системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте стал новым этапом в реализации долгосрочного регионального проекта "Цифровая среда", который предполагает расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы "Мир", а также внедрение современных цифровых сервисов и услуг на территории Крыма. Проект реализует министерство транспорта Республики Крым совместно с платежной системой "Мир" и банком РНКБ, с 1 февраля к проекту присоединилась Южная пригородная пассажирская компания", - говорится в сообщении.Как отметили в банке, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в Крыму при участии РНКБ началось в 2020 году, к ней присоединилось 100% автотранспортных компаний Крыма. На сегодняшний день 91% пассажиров в транспорте используют карту для проезда, из них 53% – для оплаты, 38% – для учета льготного проезда.
https://crimea.ria.ru/20230131/s-1-fevralya-v-elektrichkakh-kryma-izmenitsya-oplata-proezda-dlya-lgotnikov-1126673874.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), экономика, общество, железные дороги крыма, транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая введена со вторника в крымских пригородных поездах, сообщает банк.
Теперь проезд льготных категорий пассажиров в пригородных поездах будет осуществляться только при помощи банковской карты национальной платежной системы "Мир" для фиксации льготы. Достаточно приложить карту к специальному устройству в пригородных кассах, и учет льготной поездки произойдет автоматически.
Пассажиры, которые уже используют банковскую карту для фиксации льготного проезда в общественном транспорте Крыма, могут сразу использовать эту же карту в пригородных поездах без дополнительных заявлений. В иных случаях пассажиру следует обратиться в органы соцзащиты или МФЦ для подачи заявления на льготный проезд.
"Запуск системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте стал новым этапом в реализации долгосрочного регионального проекта "Цифровая среда", который предполагает расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы "Мир", а также внедрение современных цифровых сервисов и услуг на территории Крыма. Проект реализует министерство транспорта Республики Крым совместно с платежной системой "Мир" и банком РНКБ, с 1 февраля к проекту присоединилась Южная пригородная пассажирская компания", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в Крыму при участии РНКБ началось в 2020 году, к ней присоединилось 100% автотранспортных компаний Крыма. На сегодняшний день 91% пассажиров в транспорте используют карту для проезда, из них 53% – для оплаты, 38% – для учета льготного проезда.