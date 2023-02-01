https://crimea.ria.ru/20230201/rnkb-obespechil-fiksatsiyu-lgotnogo-proezda-kartoy-v-prigorodnykh-poezdakh-1126707137.html

РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах

РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах - РИА Новости Крым, 01.02.2023

РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах

РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T12:30

2023-02-01T12:30

2023-02-01T12:30

рнкб (пао)

экономика

общество

железные дороги крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) принял участие в создании и функционировании системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте, которая введена со вторника в крымских пригородных поездах, сообщает банк.Теперь проезд льготных категорий пассажиров в пригородных поездах будет осуществляться только при помощи банковской карты национальной платежной системы "Мир" для фиксации льготы. Достаточно приложить карту к специальному устройству в пригородных кассах, и учет льготной поездки произойдет автоматически.Пассажиры, которые уже используют банковскую карту для фиксации льготного проезда в общественном транспорте Крыма, могут сразу использовать эту же карту в пригородных поездах без дополнительных заявлений. В иных случаях пассажиру следует обратиться в органы соцзащиты или МФЦ для подачи заявления на льготный проезд."Запуск системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте стал новым этапом в реализации долгосрочного регионального проекта "Цифровая среда", который предполагает расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы "Мир", а также внедрение современных цифровых сервисов и услуг на территории Крыма. Проект реализует министерство транспорта Республики Крым совместно с платежной системой "Мир" и банком РНКБ, с 1 февраля к проекту присоединилась Южная пригородная пассажирская компания", - говорится в сообщении.Как отметили в банке, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в Крыму при участии РНКБ началось в 2020 году, к ней присоединилось 100% автотранспортных компаний Крыма. На сегодняшний день 91% пассажиров в транспорте используют карту для проезда, из них 53% – для оплаты, 38% – для учета льготного проезда.

https://crimea.ria.ru/20230131/s-1-fevralya-v-elektrichkakh-kryma-izmenitsya-oplata-proezda-dlya-lgotnikov-1126673874.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, общество, железные дороги крыма, транспорт