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Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T00:01
2023-01-31T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2...4.В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…7.В Ялте и Алуште тоже облачно, ночью и днем прогнозируют снежные дожди. Ночью столбики термометров покажут +1…3, днем потеплеет до +5.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью до 0…-2, днем воздух прогреется до +2…4.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда Крым засыплет снегомОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовНа Крым надвигается черноморская депрессия
https://crimea.ria.ru/20230122/zima-otmenyaetsya-prognoz-pogody-na-yanvar-i-fevral-v-krymu-1126495069.html
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник

Где в Крыму 31 января выпадет снег

00:01 31.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСнег в Крыму
Снег в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на южном побережье до +5; днем +1…6", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2...4.
ФОБОС: в Крыму до конца января будет до +11 градусов, без сильного мороза и снега - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 18:13Радио "Спутник в Крыму"
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В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…7.
В Ялте и Алуште тоже облачно, ночью и днем прогнозируют снежные дожди. Ночью столбики термометров покажут +1…3, днем потеплеет до +5.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью до 0…-2, днем воздух прогреется до +2…4.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:03Главные новости Крыма: 30 января
21:42Главные новости и заявления дня: 30 января
21:01В правительстве Севастополя отчитались о финансировании муниципалитетов
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19:51Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
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