https://crimea.ria.ru/20230131/sneg-dozhdi-i-gololed-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1126669048.html

Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник

Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник

В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T00:01

2023-01-31T00:01

2023-01-31T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

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ялта

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евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2...4.В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…7.В Ялте и Алуште тоже облачно, ночью и днем прогнозируют снежные дожди. Ночью столбики термометров покажут +1…3, днем потеплеет до +5.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью до 0…-2, днем воздух прогреется до +2…4.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда Крым засыплет снегомОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовНа Крым надвигается черноморская депрессия

https://crimea.ria.ru/20230122/zima-otmenyaetsya-prognoz-pogody-na-yanvar-i-fevral-v-krymu-1126495069.html

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феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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