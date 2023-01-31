https://crimea.ria.ru/20230131/sneg-dozhdi-i-gololed-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1126669048.html
Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T00:01
2023-01-31T00:01
2023-01-31T00:01
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крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2...4.В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…7.В Ялте и Алуште тоже облачно, ночью и днем прогнозируют снежные дожди. Ночью столбики термометров покажут +1…3, днем потеплеет до +5.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью до 0…-2, днем воздух прогреется до +2…4.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда Крым засыплет снегомОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовНа Крым надвигается черноморская депрессия
https://crimea.ria.ru/20230122/zima-otmenyaetsya-prognoz-pogody-na-yanvar-i-fevral-v-krymu-1126495069.html
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Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Где в Крыму 31 января выпадет снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В последний день января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах полуострова ожидается туман, гололедица и мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на южном побережье до +5; днем +1…6", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2...4.
В Севастополе облачно, ночью и днем небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…7.
В Ялте и Алуште тоже облачно, ночью и днем прогнозируют снежные дожди. Ночью столбики термометров покажут +1…3, днем потеплеет до +5.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью до 0…-2, днем воздух прогреется до +2…4.
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