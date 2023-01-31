https://crimea.ria.ru/20230131/ria-novosti-prezentovalo-proekt-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-yugo-zapada-sssr-1126690693.html

РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР

РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР - РИА Новости Крым, 31.01.2023

РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР

В Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация уникального мультимедийного проекта "Освобождение", организованного агентством РИА... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T15:40

2023-01-31T15:40

2023-01-31T15:40

россия

миа "россия сегодня"

сергей киселев

великая отечественная война

проект "освобождение"

президентский фонд культурных инициатив

новые регионы россии

игорь соболев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация уникального мультимедийного проекта "Освобождение", организованного агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта аудитория через различные форматы и инструменты новых медиа узнает об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.Они сегодня в нашей шеренгеКак отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в основе фотографической части проекта "Освобождение" лежит богатейший архив Совинформбюро – прародителя РИА Новости. Агентство как правообладатель этого архива выделило важнейшие фотографии, на которых запечатлена энергия победы.Фотовыставка, которая сегодня открылась в Волгограде, а затем будет представлена в Луганске, Ростове-на-Дону, Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе, является частью проекта "Освобождение". Важным элементом станет подкаст из 14 эпизодов, первый из которых уже стартовал на сайте РИА Новости в конце января. В них ведущие российские историки расскажут о деталях и малоизвестных страниц Великой Отечественной войны.Связь истории с современностьюПервый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев оценил важность проекта, подчеркнув, что он несет в себе очень сильный человеческий эмоциональный заряд."Здесь очень тонко, ярко наблюдается связующая нить между событиями 80-летней давности и сегодняшней новой истории нашей страны. Проект был очень хорошо и сильно подготовлен. Здесь был и уверенный проходной балл, и достойное софинансирование, вложенное самой творческой командой, и все остальные критерии были на высоте", – сказал он.Сильная команда, опора на архивные исторические материалы, умение подать их современным сочетанием разных каналов информирования – все это позволило независимым экспертам поддержать проект "Освобождение" на специальном конкурсе, который был полностью посвящен интеграции освобожденных регионов РФ в единое культурно-историческое пространство России, добавил Соболев.Читайте также на РИА НовостиКрым:Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о войнеДмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССРУкраина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян

россия

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", сергей киселев, великая отечественная война, проект "освобождение", президентский фонд культурных инициатив, новые регионы россии, игорь соболев