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РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР
РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР - РИА Новости Крым, 31.01.2023
РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР
В Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация уникального мультимедийного проекта "Освобождение", организованного агентством РИА... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T15:40
2023-01-31T15:40
россия
миа "россия сегодня"
сергей киселев
великая отечественная война
проект "освобождение"
президентский фонд культурных инициатив
новые регионы россии
игорь соболев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация уникального мультимедийного проекта "Освобождение", организованного агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта аудитория через различные форматы и инструменты новых медиа узнает об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.Они сегодня в нашей шеренгеКак отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в основе фотографической части проекта "Освобождение" лежит богатейший архив Совинформбюро – прародителя РИА Новости. Агентство как правообладатель этого архива выделило важнейшие фотографии, на которых запечатлена энергия победы.Фотовыставка, которая сегодня открылась в Волгограде, а затем будет представлена в Луганске, Ростове-на-Дону, Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе, является частью проекта "Освобождение". Важным элементом станет подкаст из 14 эпизодов, первый из которых уже стартовал на сайте РИА Новости в конце января. В них ведущие российские историки расскажут о деталях и малоизвестных страниц Великой Отечественной войны.Связь истории с современностьюПервый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев оценил важность проекта, подчеркнув, что он несет в себе очень сильный человеческий эмоциональный заряд."Здесь очень тонко, ярко наблюдается связующая нить между событиями 80-летней давности и сегодняшней новой истории нашей страны. Проект был очень хорошо и сильно подготовлен. Здесь был и уверенный проходной балл, и достойное софинансирование, вложенное самой творческой командой, и все остальные критерии были на высоте", – сказал он.Сильная команда, опора на архивные исторические материалы, умение подать их современным сочетанием разных каналов информирования – все это позволило независимым экспертам поддержать проект "Освобождение" на специальном конкурсе, который был полностью посвящен интеграции освобожденных регионов РФ в единое культурно-историческое пространство России, добавил Соболев.Читайте также на РИА НовостиКрым:Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о войнеДмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССРУкраина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
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353
60
россия, миа "россия сегодня", сергей киселев, великая отечественная война, проект "освобождение", президентский фонд культурных инициатив, новые регионы россии, игорь соболев
РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР

В Москве презентовали проект РИА Новости к 80-летию освобождения советских территорий

15:40 31.01.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на презентации проекта "Освобождение.1943"
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации проекта Освобождение.1943 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась презентация уникального мультимедийного проекта "Освобождение", организованного агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта аудитория через различные форматы и инструменты новых медиа узнает об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.

Они сегодня в нашей шеренге

Как отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в основе фотографической части проекта "Освобождение" лежит богатейший архив Совинформбюро – прародителя РИА Новости. Агентство как правообладатель этого архива выделило важнейшие фотографии, на которых запечатлена энергия победы.
"Эти фотографии, как представляется, имеют особую ценность, потому что на них неподдельные радость, мужество и неподдельная вера в нашу победу, и мы видим этих людей, которые эту победу нам принесли. Наши предшественники, пращуры завещают эту энергию нам сегодня. Нам не приходится сомневаться в нашей победе, в том, что наше дело правое, и эти люди в нашей шеренге до сих пор. Это и есть основной посыл нашей выставки", - сказал Киселев.
Фотовыставка, которая сегодня открылась в Волгограде, а затем будет представлена в Луганске, Ростове-на-Дону, Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе, является частью проекта "Освобождение". Важным элементом станет подкаст из 14 эпизодов, первый из которых уже стартовал на сайте РИА Новости в конце января. В них ведущие российские историки расскажут о деталях и малоизвестных страниц Великой Отечественной войны.

Связь истории с современностью

Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев оценил важность проекта, подчеркнув, что он несет в себе очень сильный человеческий эмоциональный заряд.
"Здесь очень тонко, ярко наблюдается связующая нить между событиями 80-летней давности и сегодняшней новой истории нашей страны. Проект был очень хорошо и сильно подготовлен. Здесь был и уверенный проходной балл, и достойное софинансирование, вложенное самой творческой командой, и все остальные критерии были на высоте", – сказал он.
Сильная команда, опора на архивные исторические материалы, умение подать их современным сочетанием разных каналов информирования – все это позволило независимым экспертам поддержать проект "Освобождение" на специальном конкурсе, который был полностью посвящен интеграции освобожденных регионов РФ в единое культурно-историческое пространство России, добавил Соболев.
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РоссияМИА "Россия сегодня"Сергей КиселевВеликая Отечественная войнаПроект "Освобождение"Президентский фонд культурных инициативНовые регионы РоссииИгорь Соболев
 
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