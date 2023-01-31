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Какой сегодня праздник: 31 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Какой сегодня праздник: 31 января
Какой сегодня праздник: 31 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Какой сегодня праздник: 31 января
В этот день мир поздравляет мастеров-ювелиров, в России празднуют День рождения русской водки. А еще 31 января родилась знаменитая болгарская ясновидящая Ванга. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-31T00:00
2023-01-30T15:36
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В этот день мир поздравляет мастеров-ювелиров, в России празднуют День рождения русской водки. А еще 31 января родилась знаменитая болгарская ясновидящая Ванга.Что празднуют в России и в миреДнем рождения русской водки считается 31 января 1865 года. Именно в этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию "О соединении спирта с водой". Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода. А вот о воздействии соединений на организм в диссертации нет ни слова.Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Греки первыми занялись резьбой по камню и стали создавать украшения из драгоценных металлов с самоцветами. А дата празднования Международного дня ювелира выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.Знаменательные событияВ 1814 году в Летнем дворце Санкт-Петербурга Петр I повелел учредить "Государев кабинет" - Кунсткамеру.В 1729 году в Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Ею стал толковый словарь арабского лексикографа Джаухари, переведенный на турецкий язык.В 1893 году основатель компании The Coca-Cola Company, ирландец Аза Кендлер, зарегистрировал товарный знак напитка Coca-Cola.В 1924 году второй съезд Советов СССР утвердил окончательную редакцию первой Конституции Советского Союза.Кто родился31 января 1797 года родился австрийский композитор Франц Шуберт. Уже к 19 годам он сочинил ряд симфоний и более 250 песен. Писал вальсы, галопы, марши, полонезы. Лучшими классическими творениями Шуберта считаются "Неоконченная симфония" и "Большая симфония C-dur".112 лет назад, в 1911 году, на свет появилась болгарская ясновидящая Ванга. В 12 лет, попав в ураган, она потеряла зрение, но стала "видеть" то, что не видели другие. К ясновидящей приезжали толпы людей, включая политиков. Она знаменита и как травница-врачеватель.Также 31 января родились королева Нидерландов Беатрикс, глава "Газпрома" Алексей Миллер, политик Сергей Бабурин, актер Алексей Нилов и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 31 января

Что празднуют в России и в мире во вторник, 31 января

00:00 31.01.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкВыставка "Ювелирный вернисаж" на ВДНХ
Выставка Ювелирный вернисаж на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В этот день мир поздравляет мастеров-ювелиров, в России празднуют День рождения русской водки. А еще 31 января родилась знаменитая болгарская ясновидящая Ванга.

Что празднуют в России и в мире

Днем рождения русской водки считается 31 января 1865 года. Именно в этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию "О соединении спирта с водой". Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода. А вот о воздействии соединений на организм в диссертации нет ни слова.
Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Греки первыми занялись резьбой по камню и стали создавать украшения из драгоценных металлов с самоцветами. А дата празднования Международного дня ювелира выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Знаменательные события

В 1814 году в Летнем дворце Санкт-Петербурга Петр I повелел учредить "Государев кабинет" - Кунсткамеру.
В 1729 году в Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Ею стал толковый словарь арабского лексикографа Джаухари, переведенный на турецкий язык.
В 1893 году основатель компании The Coca-Cola Company, ирландец Аза Кендлер, зарегистрировал товарный знак напитка Coca-Cola.
В 1924 году второй съезд Советов СССР утвердил окончательную редакцию первой Конституции Советского Союза.

Кто родился

31 января 1797 года родился австрийский композитор Франц Шуберт. Уже к 19 годам он сочинил ряд симфоний и более 250 песен. Писал вальсы, галопы, марши, полонезы. Лучшими классическими творениями Шуберта считаются "Неоконченная симфония" и "Большая симфония C-dur".
112 лет назад, в 1911 году, на свет появилась болгарская ясновидящая Ванга. В 12 лет, попав в ураган, она потеряла зрение, но стала "видеть" то, что не видели другие. К ясновидящей приезжали толпы людей, включая политиков. Она знаменита и как травница-врачеватель.
Также 31 января родились королева Нидерландов Беатрикс, глава "Газпрома" Алексей Миллер, политик Сергей Бабурин, актер Алексей Нилов и другие.
 
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