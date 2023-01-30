https://crimea.ria.ru/20230130/kerchenskaya-pereprava-30-yanvarya-rabota-paromov-i-pogoda-1126660716.html

Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода

Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода

Керченская паромная переправа работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T09:34

2023-01-30T09:34

2023-01-30T09:34

керченская паромная переправа

крымский мост

ситуация на керченской переправе

транспорт

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как ходят паромы на Керченской переправеКурсирующие между Крымом и Кубанью паромы после запуска морского сообщения выполнили уже 1840 рейсов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Сухопутный маршрут в КрымНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.По информации крымских властей, ежесуточно из республики по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из Крыма самостоятельно или в составе организованной колонны.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230129/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov---mintrans-1126648257.html

крымский мост

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, общество