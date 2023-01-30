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Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода
Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода
Керченская паромная переправа работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T09:34
2023-01-30T09:34
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
транспорт
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как ходят паромы на Керченской переправеКурсирующие между Крымом и Кубанью паромы после запуска морского сообщения выполнили уже 1840 рейсов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Сухопутный маршрут в КрымНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.По информации крымских властей, ежесуточно из республики по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из Крыма самостоятельно или в составе организованной колонны.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230129/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov---mintrans-1126648257.html
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керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, общество
Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода

Керченская паромная переправа 30 января работает в штатном режиме

09:34 30.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 января ветер северо-западный 6-11 м/с, временами небольшой дождь. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +3…5 градусов", - говорится в сообщении.

Как ходят паромы на Керченской переправе

Курсирующие между Крымом и Кубанью паромы после запуска морского сообщения выполнили уже 1840 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 75 332 пассажира, 57 175 единиц автотранспорта и 6 294 железнодорожных вагона", - проинформировали в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.

Сухопутный маршрут в Крым

Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Согласно введенным в октябре правилам, переправиться на паромах могут только грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.
По информации крымских властей, ежесуточно из республики по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из Крыма самостоятельно или в составе организованной колонны.
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